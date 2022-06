Krajowy Plan Odbudowy dla Polski został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Nasz kraj dostanie 23,9 mld euro grantów oraz 11,5 mld euro preferencyjnych pożytek. KE podała, ile dokładnie pieniędzy i na jaki cel ma być wydane.

Wśród rozwiązań mających przyczynić się do realizacji celów klimatycznych wpisano między innymi obłożenie w pierwszym kwartale 2023 roku opłatami za przejazd dodatkowe 1400 km dróg ekspresowych i autostrad. - W Polsce płatnymi drogami są autostrady i to nie wszystkie zresztą. W dyskusjach w ramach rządu nie było mowy o płatnych drogach ekspresowych - zapewnił rzecznik rządu. Dokładne informacje na temat zobowiązania wpisanego w KPO przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury: opłaty mają dotyczyć pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

KPO: płatne drogi ekspresowe, podatek za posiadanie auta spalinowego

"Najbliższe rozszerzenie systemu poboru opłat jest planowane wyłącznie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Docelowo system poboru opłat od tych pojazdów powinien objąć wszystkie autostrady i drogi ekspresowe wybudowane i oddane w użytkowanie od ostatniego rozszerzenia sieci dróg płatnych. Sieć objęta opłatą elektroniczną od tych pojazdów będzie sukcesywnie rozszerzana o nowe odcinki dróg oddawane do ruchu. Będzie to wypełnienie zobowiązań zawartych w Krajowym Planie Odbudowy" — wyjaśniło w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. Od 2017 roku oddano w Polsce około 1400 km nowych dróg szybkiego ruchu.

- W MI nie są prowadzone, ani nie są planowane prace związane z objęciem odcinków dróg ekspresowych opłatami za przejazd pojazdów lekkich, m.in. samochodów osobowych czy motocykli – zapewnił rzecznik resortu Szymon Huptyś.

W KPO jest też wpisane zobowiązanie do wdrożenia do końca 2024 roku dodatkowej opłaty rejestracyjnej nakładanej na samochody z silnikami spalinowymi. W drugim kwartale 2026 roku ma zaś zacząć obowiązywać podatek od posiadania auta napędzanego benzyną, olejem napędowym lub LPG. W obu przypadkach wysokość opłaty ma zależeć od poziomu emisji dwutlenku węgla oraz tlenków azotu.

- Jeśli chodzi o dalej idące reformy dotyczące zwiększenia atrakcyjności samochodów elektrycznych - bo to w tym kontekście należy rozpatrywać - to są jedne z elementów, które są zapowiedziane jako elementy do debaty i dyskusji, w jakim obszarze i w jakim wymiarze tego typu działania miałyby być podejmowane - wyjaśnił Piotr Müller.

