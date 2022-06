KPO przyniesie w 2022 roku 12 mld zł. „Kumulacja w latach 2024-2025”

Krajowy Plan Odbudowy opracowany przez Polskę po długich zawirowaniach został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Otwiera to drogę do otrzymania 23,9 mld euro grantów oraz 11,5 mld euro preferencyjnych pożyczek. Szefowa KE Ursula von der Leyen zastrzegła, że wypłaty będą realizowane dopiero po wywiązywaniu się naszego kraju z osiągania poszczególnych kamieni milowych wpisanych w KPO.

Najbardziej znane jest zobowiązanie do zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wśród innych kamieni milowych jest na przykład ustanowienie podatku od posiadania samochodu z silnikiem spalinowym. Pierwsze środki z UE mogą zacząć płynąć do Polski jeszcze w tym roku – Ministerstwo Finansów liczy na 12 mld zł.

Rusza Krajowy Plan Odbudowy. 12 mld zł na start

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała, że Polska zamierza „jak najszybciej” wystąpić po pierwsze środki z KPO. Wypłata funduszy z UE możliwa byłaby na jesieni bieżącego roku.

- Szacujemy, że wydatkowanie środków z KPO rozpocznie się w IV kwartale 2022 roku. KPO zakłada, że Polska otrzyma w sumie 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek. W tym roku wielkość środków z KPO w postaci grantów i pożyczek może wynieść do 12 mld zł. W przyszłym roku to będzie około 30 mld zł. Kumulacja przypada na lata 2024 – 2025. Wtedy w ramach KPO Polska może otrzymać środki rzędu 40–50 mld rocznie – poinformowała Rzeczkowska.

Środki, które nie zostaną wykorzystane, przepadają. Z tego powodu Polski Fundusz Rozwoju uruchomił program prefinansowania inwestycji wpisanych do KPO, tak by zdążyć z ich zrealizowaniem do wyznaczonych w dokumencie dat.

- W Ministerstwie Finansów chcemy zrealizować 13 projektów w ramach transformacji cyfrowej, a co do kamieni milowych, jakie mamy spełnić, to są reforma budżetu, zmiany w stabilizującej regule wydatkowej i preferencje dla osób starszych, które osiągnęły już wiek emerytalny, ale chcą pozostać na rynku pracy. Z tego zrealizowane zostały zmiany w regule wydatkowej, bo fundusze celowe weszły do finansów publicznych, zrealizowane zostały także preferencje dla osób starszych, które chcą pozostać na rynku pracy, w postaci PIT 0 dla seniorów – podsumowała Rzeczkowska.

Preferencje podatkowe dla seniorów to sposób na zrealizowanie zobowiązania do efektywnego wydłużenia wieku emerytalnego. Rząd liczy, że uda się przekonać Polaków do pozostania w pracy mimo osiągnięcia wieku uprawniającego do wycofania się z aktywności zawodowej.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform.

RadioZET.pl/PAP