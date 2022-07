Kaczyński ocenił wartość euro. Jego "analiza" wywołała falę komentarzy

Prezes PiS kontynuuje objazd po kraju. Jarosław Kaczyński w sobotę w Białymstoku powiedział: [Lekarze – red.] już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się mniej płaci niż tu. Nawet jeśli przyjąć ten nic niemający wspólnego z rzeczywistością sposób przeliczania euro na złotówki. Przecież w Niemczech euro nie jest warte więcej niż trzy złote, a nawet jest mniej warte, a nie tam cztery pięćdziesiąt czy nawet pięć.

Walutowa analiza lidera partii rządzącej była chętnie komentowana w sieci. "No teraz to mi Jarosław Kaczyński zaimponował. Żebym dobrze zrozumiał… U nas euro za 4,70 PLN, a u Niemców tylko za 3,00 PLN? I dlatego oni mają gorzej niż my? Już lepiej, jak się Prezes geografią zajmował" - napisał na Twitterze Marek Belka, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego.

Kaczyński o wartości euro

"Kantor na Nowogrodzkiej: Euro po 3 złote. Oderwane od rzeczywistości tłuste partyjne koty!" - dodał poseł KO Michał Szczerba. Z kolei Roman Giertych, były wicepremier i obecnie adwokat, skomentował: "Wy się śmiejecie, że Jarek powiedział, że euro jest po 3 złote, ale może to oficjalny kurs wymiany dla pisowców? Walutę za PRL-u też kupowali partyjniacy po cenie urzędowej".

Nie wszyscy jednak byli tak krytyczni względem słów prezesa PiS. "Jarosław Kaczyński jest wyśmiewany za stwierdzenie faktu, że 1 euro w Niemczech jest warte mniej niż 3 złote w Polsce. Wiele innych głoszonych przez niego tez to paskudne manipulacje, ale akurat w tej kwestii ma rację" - napisał na Twitterze ekonomista Maciej Albinowski, dołączając dane z Eurostatu o sile nabywczej euro w Niemczech.

Kaczyński w Białymstoku mówił również o poprawie poziomu systemu ochrony zdrowia w Polsce. - Idziemy w stronę zabezpieczenia naszemu społeczeństwu takiej ochrony zdrowia, jak jest na Zachodzie. Bo rzeczywiście, jeszcze dzisiaj można powiedzieć, że tam jest lepsza. Ale już niedługo nie będzie lepsza – zapewniał.

