Kaczyński zapowiedział kupno Żabki? „Idziemy w tym kierunku”

- Wiecie państwo na pewno wszyscy, co to jest Żabka. Sklepy Żabka też być może zostaną odkupione – stwierdził Jarosław Kaczyński w Puławach. Dodał, że wśród zadań rządu jest „odbijanie tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego”.

Żabka to jedyna sieć handlowa, która skutecznie poradziła sobie z zakazem handlu w niedziele. Sklepy sieci czynne są we wszystkie dni tygodnia, gdyż prowadzone są na zasadzie franczyzy, choć internauci zdają się podejrzewać, że sieć może należeć do Rydzyka. Właścicielem marki Żabka jest mający siedzibę w Luksemburgu fundusz CVC.

— Choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki — powiedział Kaczyński podczas spotkania w Puławach. Szef PiS zasugerował, że państwo może z rozpędu kupić także znaną sieć sklepów.

Krajowa Grupa Spożywcza kupi Żabkę? Sugestia Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński został zapytany o plany związane z rozwojem Krajowej Grupy Spożywczej związane z wykupieniem „przetwórni kupionych kiedyś za grosze od polskich podmiotów”. Prezes PiS stwierdził, że obecnie są ku temu dobre warunki.

- Jeżeli ta grupa wyjdzie i będzie miała środki, no to teraz, przykro mówić, jest dobry okres na to. Bo ten kapitał, szczególnie ten kapitał, który jest w funduszach z terenów, które są blisko wojny, w tej chwili ucieka i można tanio kupować różne rzeczy – stwierdził Kaczyński dodając, że raczej brak jest jednak na to funduszy.

W dalszej części swojej wypowiedzi stwierdził jednak, że możliwe byłoby przejęcie Żabki. Temat stworzenia lub kupienia sieci handlu detalicznego przez państwo poruszany był w ostatnich latach kilkukrotnie. Politycy PiS informowali, że wysokie ceny w sklepach to efekt narzucanej przez placówki handlowe marży, a stworzenie własnej sieci sklepów pozwoli sprzedawać żywność taniej i jednocześnie płacić więcej rolnikom.

Do rewelacji Kaczyńskiego dotyczących ewentualnego przejęcia sieci Żabka fundusz CVC odniósł się odpowiadając na pytanie TVN24.Wygląda na to, że żadna propozycja jeszcze nie padła, a prezes PiS mógł zdradzić nieogłoszone jeszcze plany KGS.

- Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania – poinformowali właściciele Żabki.

