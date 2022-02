Kaucja za plastikowe butelki. Opłata obowiązkowa, przyjmowanie zwrotów już nie

System kaucyjny na opakowania plastikowe i szklane będzie jednocześnie dobrowolny i obowiązkowy – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Dodatkowymi opłatami zostaną objęte butelki plastikowe do 3 litrów oraz szklane do 1,5 litra.

Kaucja za butelki plastikowe i szklane ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, opłaty mają być sposobem na zwiększenie recyklingu opakowań i docelowe przejście na zamknięty obieg surowców.

Na konferencji wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba przedstawił główne założenia szykowanego rozwiązania, które zostaną teraz poddane konsultacjom społecznym. Polityk podkreślił, że opakowania będzie można oddać bez paragonu – ale tylko w sklepach, które prowadzić będą skup. Mają być do tego zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych.

Kaucja na butelki. Zwrot bez paragonu, mniejsze sklepy zwolnione z obowiązku skupowania

Kaucją zwrotną mają być według projektu objęte opakowania plastikowe do pojemności 3 litrów oraz szklane do 1,5 litra. Opłata ma być pobierana od klientów we wszystkich sklepach, ale tylko w części z nich będzie zwracana. Z obowiązku prowadzenia skupu mają być bowiem zwolnione obiekty o powierzchni niższej niż 100 metrów kwadratowych.

Mniejsze placówki będą mogły dołączyć do systemu odbierania opakowań na zasadzie dobrowolności. Mają je do tego skłaniać zasygnalizowane przez Jacka Ozdobę „czynniki ekonomiczne”

Nie zmuszamy ustawą, ale zachęcamy przez czynniki ekonomiczne, aby przedsiębiorcom opłacało się tworzyć taki system. Jacek Ozdoba

Dużą rolę w opracowaniu systemu mają mieć producenci wprowadzający na rynek napoje w opakowaniach, które zostaną objęte kaucją. To do nich należeć będzie między innymi wyznaczenie wysokości opłaty. Propozycje jeszcze nie zostały wypracowane, konkretne kwoty więc nie padły. Wcześniej mówiło się, że kaucja za butelkę może wynieść 1,5-2 zł.

Od wyników konsultacji zależeć będzie, czy systemem kaucyjnym zostaną objęte także puszki aluminiowe. Ozdoba stwierdził, że zabiega o to branża, a we wstępnej propozycji Ministerstwa Klimatu, a więc zaprezentowanym projekcie ustawy, uwzględniono tylko opakowania plastikowe i szklane.

Nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku, zakłada jednak, że na wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania branża będzie mieć 24 miesiące. System faktycznie ruszy więc najpóźniej do końca 2024 roku.

Unia Europejska zapisała w przepisach, że w 2025 roku „system selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l wraz z ich zakrętkami i wieczkami” ma gwarantować zwrot 77 procent opakowań, a w 2029 roku skuteczność ma wzrosnąć do 90 procent.

RadioZET.pl/PAP