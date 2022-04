Kiedy dojdzie przelew? KIR: warto zaplanować płatności przed majówką

Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomina, że nie każdy przelew trafi do odbiorcy na czas w najbliższych dniach. Majówka to także dni wolne dla pracowników banku. Urząd radzi, by pospieszyć się z pilnymi przelewami.

Majówka to dni wolne także dla pracowników banków, co wpłynie na termin realizacji przelewów. We wtorek 3 maja system rozliczeniowy będzie miał przerwę w funkcjonowania. Do kiedy zatem należy zrealizować przelew, by trafił do odbiorców na czas?

Przelewy w majówkę. KIR o przerwie w działaniu systemu

„Zbliża się wiosenny długi weekend – już za kilka dni zacznie się majówka. Warto pamiętać, że wtorek 3 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. System rozliczeniowy Elixir ma zatem standardową przerwę w funkcjonowaniu” – przypomina KIR.

Urząd dodaje, by pilne płatności zaplanować z wyprzedzeniem. Standardowe rozliczenia w systemie Elixir odbywają się w dni robocze w trzech sesjach: o 9:30, 13:30 i 16:00. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy system nie funkcjonuje. Co to oznacza? Piątkowy przelew trafi do odbiorcy tego samego dnia, pod warunkiem, że zostanie zrealizowany przed godziną 16.

„W najbliższym czasie system Elixir będzie standardowo pracował do piątku 29 kwietnia. Po przerwie weekendowej rozliczenia będą realizowane w poniedziałek 2 maja, który jest dniem roboczym. Wtorek, 3 maja, jest dniem wolnym od pracy i wtedy nie odbywają się sesje rozliczeniowe. W kolejne dni tygodnia, począwszy od 4 maja, system będzie działał w zwykłym trybie” – wyjaśnia KIR.

Bez zmian z kolei będzie działał system płatności walutowych Euro Elixir. 3 maja traktowany jest w tym przypadku jak dzień roboty, a transakcje zostaną rozliczone w 6 sesjach. Klienci banków, którzy nie zdążą zrealizować przelewu w poniedziałek 2 maja, a chcą, by pieniądze trafiły kolejnego dnia do odbiorcy, mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych – Express Elixir. System ten działa każdego dnia, o każdej porze.

