Kiedy przelew i o której? Godziny przelewów PKO BP, mBank, ING, BZ WBK i ich księgowanie na koncie

Kiedy przelew i o której dojdzie? Godziny przelewów w mBanku, PKO BP, ING, Pekao SA, WBK i Alior Banku - sprawdziliśmy, o której godzinie przelewy są księgowane przez banki, a odbiorcy otrzymują swoje pieniądze.

Kiedy przelew i o której dojdzie na konto bankowe? [GODZINY KSIĘGOWANIA]

Warto wiedzieć, kiedy przelew realizowany przez nas dojdzie na konto odbiorcy, czyli zostanie zaksięgowany. Są to tak zwane sesje Elixir. Dotyczy to również sytuacji, kiedy to my czekamy na pieniądze i chcemy wiedzieć, o której godzinie i kiedy przelew będzie zaksięgowany na naszym koncie.

Poniżej prezentujemy godziny księgowania przelewów na kontach w wybranych bankach.

mBank:

11.15

15.00

18.15

PKO BP:

10.30

14.30

17.00

ING:

11.00

15.00

17.30

Pekao SA:

do 11.00 (księgowane 12.00-15.00)

do 15.00 (księgowane 16.00-17.00)

do 17.30 (księgowane 18.00-20.00)

BZ WBK:

11.00

15.00

17.00

Alior Bank:

11.00-12.00

15.00-15.30

17.00-17.30

Millenium Bank:

10:30-11:00 - zlecenie przelewu złożone do godziny 8:10, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 12:00

14:30-15:00 - zlecenie przelewu złożone do godziny 12:10, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 15:30

17:00-17:30 - zlecenie przelewu złożone do godziny 14:30, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 17:15

O której godzinie i kiedy przelew zostanie zarejestrowany na koncie? mBank, PKO BP, Pekao SA

Sesje Elixir to tabela sesji przychodzących i wychodzących polskich banków. Każdy z nich może dowolnie ustalać godziny, w których odbiera i przekazuje przelewy do systemu. O której godzinie i kiedy przelew wychodzący jest rejestrowany na naszym koncie? Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące wybranych banków.

mBank:

5.55

9.55

13.25

Godziny te obejmują także przelewy do ZUS.

PKO BP:

8.00

11.45

14.30

ING Bank Śląski:

8.10

11.30

14.30

Pekao SA:

8.30

10.30-12.30

13.30-15.30

BZ WBK:

8.15

12.15

14.45

Alior Bank (dyspozycja musi być złożona 50 minut wcześniej):

9.30

13.30

16.00

Godzina księgowania przelewu, czyli dostarczenia pieniędzy na konto zależy od terminów sesji rozliczeń międzybankowych Elixir, które prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Wszystkie sesje rozliczeń międzybankowych realizowane są od poniedziałku do piątku.

RadioZET.pl/money.pl/KP