Kiedy składać nowe wnioski o 500 plus? Gdzie i jak złożyć je elektronicznie?

2022 rok przyniósł rewolucyjne zmiany w programie „Rodzina 500 plus”. Przyjmowanie wniosków i realizację wypłat przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy, którzy chcą dalej otrzymywać 500 plus, muszą złożyć nowe wnioski. Jak i gdzie można to zrobić?

500 plus w pierwszej połowie 2022 roku wypłacane będzie na zakładkę. Dotychczasowi beneficjenci będą do 31 maja otrzymywać pieniądze od samorządów i w praktyce nie zauważą żadnych zmian. Jeśli jednak chcą inkasować 500 plus po 1 czerwca, nowy wniosek muszą złożyć już do ZUS.

Muszą to zrobić w ściśle określonym przedziale czasowym: ZUS nie przyjmie wniosku złożonego za wcześnie, a spóźnienie się może oznaczać tymczasową utratę prawa do świadczenia lub w nieco lepszym przypadku opóźnienie jego wypłacania. Kiedy zacząć składać do ZUS wnioski o przedłużenie świadczenia i w jaki sposób można to zrobić?

500 plus w ZUS. Od kiedy wnioski o przedłużenie świadczenia?

1 stycznia 2022 ZUS zaczął przyjmować wnioski o 500 plus składane przez rodziców nowo narodzonych dzieci. Pierwsze wypłaty zostały zrealizowane jeszcze przed końcem tego miesiąca.

Rodzice, którzy chcą przedłużyć 500 plus na kolejny okres rozliczeniowy 1 czerwca 2022 – 31 maja 2023 wnioski o przyznanie świadczenia mogą składać o 1 lutego 2022 roku. Żeby utrzymać ciągłość świadczenia, najlepiej zrobić to przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego, a więc do 31 maja 2022.

Sposób składania wniosków o 500 plus został przez ZUS całkowicie zmieniony, tak samo jak zasady wypłacania pieniędzy. Jak i gdzie złożyć wniosek o przedłużenie świadczenia?

500 plus w ZUS. Jak i gdzie złożyć wniosek o przedłużenie świadczenia?

ZUS wnioski o przyznanie 500 plus przyjmuje tylko drogą elektroniczną. Istnieje kilka sposóbów na wypełnienie i przesłanie formularza.

Jako pierwszy z nich Zakład wskazuje na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, znajdującą się pod adresem www.zus.pl/pue. Wymagane jest posiadanie aktywnego konta, do założenia którego niezbędne jest potwierdzenie tożsamości za pomocą profilu zaufanego ePUAP, systemów bankowości elektronicznej lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Alternatywą jest odwiedzenie oddziału ZUS i zweryfikowanie danych przez urzędnika.

Wnioski o 500 plus w ZUS można składać także poprzez systemy transakcyjne banków, które przygotują odpowiednie formularze i potwierdzą Zakładowi tożsamość wnioskodawcy na podstawie posiadanych danych o właścicielu rachunku.

Ostatnią alternatywą jest skorzystanie z portalu Emp@tia. Tak jak w przypadku ZUS PUE, wymagane będzie podpisanie się profilem zaufanym bądź elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Najwygodniejszym i najszybszym sposobem wydaje się skorzystanie z pośrednictwa banku – wystarczy zalogować się na swoje konto, na przykład w aplikacji, i wybrać odpowiedni formularz.

W razie problemów z wnioskiem o 500 plus można zadzwonić na infolinię 22-290-55-00 lub umówić się na e-wizytę. Osoby wykluczone cyfrowo będą mogły skorzystać ze specjalnych stanowisk komputerowych w oddziałach ZUS. Na miejscu można także liczyć na pomoc i wsparcie pracowników.

Wypłaty 500 plus będą przez ZUS realizowane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

