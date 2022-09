Kierowcy mogą wnioskować o zwrot pieniędzy. Termin mija 30 września

e-TOLL to główna aplikacja służąca do płatności za przejazd płatnymi odcinkami dróg krajowych. Tymczasem na kontach kierowców w viaTOLL wciąż są niewykorzystane środki. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, by najpóźniej do 30 września złożyć wniosek o ich zwrot.

Zwrot środków z viaTOLL

e-TOLL na dobre zastąpił znany dotąd kierowcom system płatności za przejazdy autostradą viaTOLL. Nowy system oparty jest o technologię wykorzystującą wyznaczanie pozycji kierowcy i na podstawie lokalizacji weryfikuje, czy ten faktycznie zapłacił za przejazd danym odcinkiem drogi. Kierowcy pojazdów o masie powyżej 3,5 t mogą zdecydować, czy będą korzystali z darmowej aplikacji na telefonie, czy też z lokalizatorów fabrycznie zamontowanych w pojazdach (ZSL) lub urządzeń pokładowych (OBU).

Ci, którzy zakupili podobne urządzenia w przypadku poprzedniego systemu (viaBOX) mogą obok zwrotu pieniędzy z kont liczyć także na zwrot kaucji za nie. Jak poinformowała PAP Katarzyna Paterak-Kondek, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Opłat Drogowych w Ministerstwie Finansów, dotychczas zwrócono na konta bankowe kierowców lub przeksięgowano na konto w nowym systemie e-TOLL około 33,6 mln zł.

KAS przypomniała, by do wniosku o zwrot kaucji załączyć zdjęcie urządzenia, na którym widoczny jest jego numer identyfikacyjny. Dotąd złożono ok. 167 tys. wniosków dotyczących zwrotu niewykorzystanych środków pozostałych na kontach viaTOLL lub przeksięgowania kaucji, z czego około 42 tys. pozostało do rozpatrzenia.

