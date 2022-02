Polski Ład pociągnął za sobą kolejne dymisje. Premier Mateusz Morawiecki, który tymczasowo zastąpił Tadeusza Kościńskiego na fotelu ministra finansów miał odwołać także wiceministra finansów.

Posadę straci Jan Sarnowski, wiceminister finansów i współtwórca reformy podatkowej Polskiego Ładu – podał serwis Interia.pl. Doniesienia te potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. -Dymisja ma związek z błędami we wdrażaniu zmian podatkowych - dodał rzecznik rządu.

"Piąteczek, dymisja odebrana i już koniec z tłumaczeniem się z katastrofy" - napisał na Twitterze Jan Strzeżek z Porozumienia.

Wiceminister Jan Sarnowski uznawany jest za współtwórcę reformy Polskiego Ładu. Po aferze z pensjami nauczycieli i policjantów to właśnie ten wiceminister został oddelegowany do tłumaczenia się z błędów. Zdaniem Jarosława Gowina wiceminister Sarnowski obok Piotra Patkowskiego i Piotra Araka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego to najważniejsi "twórcy Polskiego Ładu".

Czy wiceministrowi Patkowskiemu także grozi dymisja? Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, a prywatnie narzeczona wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, mówiła, że jego stanowisku nic nie zagraża.

