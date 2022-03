Kolejna podwyżka stóp procentowych niemal pewna. Kredytobiorcy znów zapłacą

Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Każda decyzja o ich wzroście to cios w portfele kredytobiorców. Jak jednak zaznaczają eksperci, RPP może nie mieć wyboru: wojna za wschodnią granicą niesie za sobą ryzyko także dla polskiej gospodarki.

Złoty już stracił na wartości, a wzrost cen na skutek sankcji wobec Rosji to coraz bardziej prawdopodobny scenariusz. Rynek oczekuje podwyżki stóp procentowych. Oto możliwe scenariusze.

Stopy procentowe w górę? Decyzja RPP 8 marca 2022

Stopy procentowe w marcu 2022 Główna stopa NBP, referencyjna, wynosi obecnie 2,75 proc. po podwyżce w lutym o 50 pb. Była to piąta z rzędu podwyżka stóp w obecnym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

- Rynek oczekuje i już wycenia wyższą podwyżkę stóp procentowych, na poziomie nawet 100 pb; w związku z tym niewielka podwyżka może wywołać kolejną wyprzedaż złotego - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Zdaniem eksperta podwyżka na poziomie 25 pb może okazać się niewystarczająca i może „wywołać kolejną wyprzedaż polskiej waluty". Jego zdaniem prawdopodobnie RPP zdecyduje się nie zawieźć rynku i stopy procentowe przekroczą próg 3,5 proc.

Polska jest postrzegana jako najbardziej aktywna, jeśli chodzi o skalę pomocy militarnej i humanitarnej dla Ukrainy, a co za tym idzie traktowana jako bardzo ryzykowny rynek Mariusz Zielonka

O możliwym odpływie inwestorów i osłabieniu waluty piszą także ekonomiści banku Pekao. „Do rangi głównego problemu urasta kwestia kursu walutowego. Jego poziom i dynamika stwarzają obecnie ryzyko pogłębienia szoku cenowego, a dotychczasowa, skoordynowana interwencja NBP i MF nie wystarczyła, by zrównoważyć wzrost premii za ryzyko i słabszy wzrost gospodarczy” – czytamy w komentarzu.

Zdaniem analityków RPP podniesie stopy nawet o 100 pb.

Bartosz Sawicki, anailityk Cinkciarz.pl ocenił z kolei, że podwyżka będzie łagodniejsza i wyniesie 50 pb. Nie będzie to ostatnia podwyżka. „Zakładamy, że w II kw. stopa zostanie podniesiona trzykrotnie o 25 punktów bazowych, a cykl zakończy się powyżej 4 proc.” – czytamy w analizie.

Każda podwyżka stóp procentowych, choć sprzyja walce z inflacją, to odbija się na finansach kredytobiorców. - Z punktu widzenia kredytobiorców oznacza to, że raty jeszcze bardziej pójdą w górę. Dla przykładowego kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat, na koniec cyklu będę one o niemal 75 proc. wyższe niż we wrześniu ubiegłego roku, zanim zaczęto podnosić koszt pieniądza – podsumował Bartosz Sawicki.

