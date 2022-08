Kolejna zmiana w PZU. Do rady nadzorczej trafi Piotr Wachowiak, rektor SGH

Piotr Wachowiak został wczoraj zatwierdzony jako kandydat do rad nadzorczych przez działającą przy Kancelarii Premiera Radę do spraw spółek z udziałem skarbu państwa. W najbliższych dniach odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU, które powoła Wachowiaka do Rady Nadzorczej PZU.