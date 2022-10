Kolejne sklepy chcą skrócić godziny otwarcia. Mamy potwierdzenie

Decyzję o powrocie do standardowych godzin otwarcia w części marketów z tej grupy podjęto nie ze względu na ceny energii, ale na podstawie analizy liczby klientów odwiedzających te placówki w godzinach wieczornych. Wydłużone godziny otwarcia nadal obowiązują w siedemnastu marketach – we Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie oraz Warszawie. W tych placówkach klienci mogą robić zakupy do godz. 23.