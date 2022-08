Kolejnego produktu może zabraknąć na sklepowych półkach. "Konsekwencje mogą być opłakane"

Inflacja, rosnące ceny energii i widmo ograniczenia zużycia prądu i gazu w biznesie mogą sprawić, że firmy zmuszone będą do zmniejszenia produkcji. Z takim scenariuszem liczy się branża mleczarska, która ostrzega, że mleko może podzielić los cukru.

Mleko, podobnie jak cukier w ostatnich tygodniach, może stać się „dobrem luksusowym” o wyższej cenie i mniejszej dostępności. Związek Polskich Przetwórców Mleka poinformował o skutkach potencjalnych ograniczeń dostaw gazu i energii elektrycznej do zakładów przetwórstwa mleka. Jak czytamy, „konsekwencje będą opłakane”.

Nie tylko cukru może zabraknąć. Mleko będzie następne?

Związek Polskich Przetwórców Mleka to organizacja zrzeszająca firmy z branży mleczarskiej. Przedstawiciele tego sektora w ostatnich dniach otrzymali pisma od dostawców energii, z których wynika, że niewykluczone są ograniczenia w poborze tych mediów. Dostawa prądu i gazu miałaby być ograniczona „do poziomów niepozwalających na utrzymanie produkcji, magazynowania, a nawet funkcjonowania przyzakładowych oczyszczalni ścieków”.

Przetwórcy mleka zarzucają jednak operatorom, że plan takiego ograniczenia zużycia energii nie uwzględnia specyfiki branży.

Przetwórstwo mleka to specyficzna gałąź przemysłu żywnościowego, gdyż w odróżnieniu od innych branż, surowiec, czyli mleko, nie może czekać kilku dni na przetworzenie, zaś produkty gotowe na magazynowanie bez określonego poziomu dostaw nośników energii piszą przedsiębiorcy

W stanowisku sektor ten wskazał, że ewentualne ograniczenie dostaw energii i gazu wpłynie na poziom produkcji, a co za tym idzie, na dostępność mleka w sklepach. Straci na tym zarówno branża mleczarska, handel, jak i konsumenci, którzy za mleko zapewne zapłacą więcej.

Przedsiębiorcy wskazali także, że nie będą w stanie odbierać mleka od rolników w dotychczasowej skali z uwagi na ryzyko, że nie będą w stanie go magazynować. „Wtedy pojawi się problem, co zrobić z taką ilością niewykorzystanego mleka, jak go zutylizować? Obawiamy się, że konsekwencje takiej sytuacji dla środowiska naturalnego mogą być opłakane” – czytamy w stanowisku.

Branża oczekuje reakcji rządu i pisze o ryzykach związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Jak wskazano w komunikacie, do tej pory strona rządowa nie odpowiedziała na apele przedsiębiorców.

RadioZET.pl/ZPPM