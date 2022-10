Stopy procentowe wbrew oczekiwaniom rynku nie zmieniły się – zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Inflacja wciąż jednak doskwiera Polakom – wrześniowy odczyt wskazał na 17,2 proc. W jaki sposób bank centralny zamierza walczyć z inflacją? O sytuacji ekonomicznej w kraju opowie szef NBP Adam Glapiński. Konferencja odbędzie się o godzinie 15:00 w czwartek 6 października.

Gdzie oglądać konferencję prezesa NBP? Wystąpienie szefa banku centralnego będzie transmitowane na stronie www.nbp.pl, gdzie zostanie zamieszczony także zapis wideo.

Konferencja prezesa NBP 6 października. Prezes Glapiński o walce z inflacją

Prezes Adam Glapiński wystąpi publicznie po ostatniej decyzji RPP. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Kredytobiorcy do tej pory boleśnie odczuli 11 z rzędu podwyżek stóp procentowych. Choć rynek prognozował, że dojdzie do kolejnej podwyżki, to RPP zdecydowała się przerwać cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Na jak długo? Czy i kiedy inflacja wyhamuje? Na te i inne pytania odpowie Adam Glapiński podczas konferencji prasowej. Więcej informacji tuż po godzinie 15:00 na radiozet.pl.

