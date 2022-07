Konferencja Adama Glapińskiego po lipcowej podwyżce stóp procentowych zaplanowana została na piątek na godzinę 15:00. Spotkanie poświęcone będzie ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Konferencja Adama Glapińskiego 8 lipca [NA ŻYWO]

Czy to ostatnia podwyżka stóp procentowych i czy kredytobiorcy będą mogli odetchnąć z ulgą? Od października minionego roku do lipca 2022 roku główna stopa procentowa skoczyła z 0,1 proc. do 6,5 proc., co odbiło się po kieszeni kredytobiorców, których raty gwałtownie wzrosły.

Stopy procentowe. Dziesiąta podwyżka za nami

Stopy procentowe po ostatniej decyzji RPP wyglądają następująco: