Konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wysoka inflacja na dłużej

Stopa referencyjna może wzrosnąć do 4 procent bez szkodzenia gospodarce i polityka pieniężna będzie dalej zaciskana, a inflacja w 2023 roku powinna spaść do 5 procent. Takie informacje przekazał prezes NBP Adam Glapiński na konferencji 9 lutego 2022.

To nie była ostatnia podwyżka stóp procentowych - wynika ze słów prezesa NBP Adama Glapińskiego. Z analiz dostępnych dla szefa banku centralnego wynika, że stopę referencyjną można podnieść do 4 procent bez wyraźnego zahamowania wzrostu gospodarczego. Glapiński zapowiedział, że polityka pieniężna będzie zacieśniana, co można rozumieć jako zapowiedź kolejnej podwyżki stóp w marcu.

Wysoka inflacja to przede wszystkim efekt działania czynników zewnętrznych, a Polacy na niej skorzystają, gdyż wzrosną płace - stwierdził podczas konferencji Adam Glapiński. Dodał, że do tej pory wynagrodzenia rosły szybciej, niż ceny. W 2023 roku NBP spodziewa się utrzymania podwyższonej inflacji na poziomie 5 procent, cel inflacyjny się nie zmienia i wynosi 2,5 procent plus minus jeden punkt procentowy.

- Z punktu widzenia NBP każde euro, które przychodzi z UE, jest dla Polski korzystne i służy Polaków. Ale teraz stanowi presję inflacyjną. (...) Środki z UE się nam należą, jak psu micha - tak prezes NBP odniósł się do pomysłów zrezygnowania ze środków z Funduszu Odbudowy. Glapiński podkreślił, że jakikolwiek sygnał, że Plan został odblokowany, byłby korzystny dla złotego i obniżył inflację.

Konferencja prezesa NBP 9 lutego. Co ogłosił Adam Glapiński?

Inflacja w Polsce jest najwyższa od 20 lat – mierzona rok do roku wyniosła w grudniu 2021 roku 8,6 procent. Ekonomiści spodziewają się, że na początku 2022 roku może przebić poziom 10 procent, co zaowocuje jeszcze większą drożyzną.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła 8 lutego 2022 decyzję o piątej z rzędu podwyżce stóp procentowych, do poziomu 2,75 procent w przypadku stopy referencyjnej. Ma to obniżyć tempo spadku wartości pieniądze w średnim okresie, rzędu kilku kwartałów. Skutki dla kredytobiorców są jednak natychmiastowe: wysokość rat spłacanych kredytów znowu wzrośnie.

Tymczasowym hamulcem dla inflacji ma być wprowadzona przez rząd tarcza antyinflacyjna, która na pół roku obniża stawkę VAT na żywność, paliwa, prąd elektryczny, gaz ziemny, ciepło systemowe oraz nawozy. Jak wynikająca z tego obniżka cen wraz z podwyżką stóp procentowych kształtować będzie sytuację ekonomiczną w Polsce wskaże prezes NBP Adam Glapiński.

