Konflikt w RPP. Litwiniuk: oświadczenie Glapińskiego napisane językiem Trybuny Ludu

- To oświadczenie napisane językiem Trybuny Ludu - powiedział Radiu ZET członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk komentując komunikat, w którym prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński informuje o możliwym złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie zachowania niektórych członków RPP.

Stopy procentowe zostały w październiku pozostawione na niezmienionym poziomie. Na omawiającej tę decyzję konferencji prezes NBP dużo czasu poświęcił nie przybliżeniu sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej kraju, tylko na tłumaczeniu, że Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem kolektywnym i jej członkowie, zarabiający „37 000 zł za jedno posiedzenie w miesiącu”, nie powinni podważać jej decyzji.

Adam Glapiński najwyraźniej mówił o nowej członkini RPP, prof. Joannie Tyrowicz, która „poprawiła” wydane przez Radę oświadczenie, wskazując występujące w nim błędy i kreśląc je na czerwono jak pracę kiepskiego ucznia. Krytyki NBP dokonał także prof. Przemysław Litwiniuk, który oświadczył, że członkowie RPP nie mogą korzystać swobodnie z analiz NBP, a prezes Glapińśki odmawiał zwiększenia częstotliwości spotkań Rady i przekształcenia spotkania decyzyjnego w dwudniowe. W reakcji na te rewelacje prezes NBP wsparty pozostałymi członkami RPP wybranymi przez Zjednoczoną Prawicę wydał oświadczenie sugerujące możliwość podania niezachowujących narzuconej dyscypliny członków Rady do sądu.

RPP. Glapiński straszy członków niewybranych przez PiS sądem

Litwiniuk odniósł się dla Radia ZET do komunikatu, w którym prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował o możliwym złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie zachowania niektórych członków RPP. W piśmie nie są oni wymienieni z nazwiska, ale może chodzić o Przemysława Litwiniuka i prof. Joannę Tyrowicz.

Obydwoje publicznie krytykowali działanie Rady. Zdaniem profesor Tyrowicz RPP drwi z obywateli twierdząc, że działa na rzecz obniżenia inflacji. Z kolei Litwiniuk uważa, że NBP utrudnia mu działanie jako członka RPP. Prezes Glapiński napisał w komunikacie o skrajnej dezaprobacie wobec działań niektórych członków Rady, które w jego ocenie stanowią naruszenie prawa.

- Absolutnie nie przyjmuję tego przytyku do siebie - powiedział Litwiniuk i dodał, że wielokrotnie zgłaszał do Narodowego Banku Polskiego zastrzeżenia dotyczące standardów pracy członka RPP. Uwagi te były pomijane, dlatego podzielił się nimi z opinią publiczną.

Pod oświadczeniem szefa NBP, oprócz prezesa Glapińskiego widnieje podpis czterech innych członków Rady: prof. Cezarego Kochalskiego, Wiesława Janczyka, prof. Ireneusza Dąbrowskiego i prof. Henryka Wnorowskiego. Wszyscy zostali powołani do Rady z rekomendacji i głosami Zjednoczonej Prawicy.

Pełny tekst oświadczenia części Rady Polityki Pieniężnej poniżej:

Oświadczenie członków Rady Polityki Pieniężnej w sprawie nieakceptowalnych naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) oraz Regulaminu RPP

W związku z ostatnimi wypowiedziami publicznymi i opublikowanymi tekstami niektórych członków RPP, oświadczamy:

My, niżej podpisani członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w trosce o zachowanie najwyższych standardów działalności Rady jako konstytucyjnego organu państwa oraz o jej wizerunek w opinii publicznej, a także nie godząc się na naruszanie ani obchodzenie prawa zwracamy uwagę, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej powinni zachować niezależność i przestrzegać przepisów prawa, które stanowią, co następuje:

- zgodnie z art 14 ustawy o NBP w okresie kadencji członek Rady nie może w szczególności podejmować działalności publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską a Członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego obowiązany jest na okres kadencji w Radzie zawiesić działalność w tej partii lub w tym związku, pod rygorem odwołania z Rady;

- zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę większością głosów, przy czym na podstawie § 8 Regulaminu RPP: Części obrad oraz decyzje Rady dotyczące wysokości stóp procentowych NBP oznaczane są klauzulą „tajne” w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, do czasu ich podania do wiadomości publicznej. Na podstawie § 12 ust. 1 Protokoły z posiedzeń Rady oznacza się klauzulą tajności "zastrzeżone" na okres ustalony przez Radę, z zastrzeżeniem publikacji informacji o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP. Z kolei w oparciu o § 13 Regulaminu Informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP, do czasu ich opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone”, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy Rada podejmie decyzję o wcześniejszym terminie ujawnienia głównych treści dyskusji na posiedzeniu Rady, niebędących stanowiskami zajętymi przez członków Rady w głosowaniu, w rozumieniu art. 16 ust. 4 ustawy o NBP; zgodnie z § 16 Regulaminu RPP to Przewodniczący Rady przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniu a Członkowie Rady mogą udzielać środkom masowego przekazu informacji o podstawowych ustaleniach podjętych przez Radę;

- zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o NBP stanowiska zajęte przez członków Rady w głosowaniu podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po upływie 6 tygodni, ale nie później niż 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę nie akceptujemy i wyrażamy skrajną dezaprobatę wobec działań, które w naszej ocenie mogą stanowić naruszenie w/w przepisów prawa a w związku z którymi uznajemy za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

Prof. Adam Glapiński

Prof. Cezary Kochalski

Wiesław Janczyk

Prof. Ireneusz Dąbrowski

Prof. Henryk Wnorowski

