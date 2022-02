Koniec Facebooka i Instagrama w Europie? Unia Europejska zaostrza przepisy

Mark Zuckerberg raczej nie zaliczy początku 2022 roku do wyjątkowo udanych. Rozpoczął się on finansową katastrofą spółki, pod którą podlega m.in. Facebook. W ciągu kilku godzin Meta straciła równowartość dwóch budżetów Polski. Spadki objęły kwotę 237,6 mld dolarów.

Teraz pojawiła się informacja, że Facebook i Instagram mogą zakończyć działalność na terenie Europy. To kolejny cios dla lidera najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie.

Unia Europejska usunie Facebook i Instagram z Europy?

Szef Facebooka powiedział, że europejskie przepisy dotyczące danych osobowych wymagają zmniejszenia przesyłania, przechowywania i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników z Europy na serwerach w USA. W praktyce stanowi to ogromne ograniczenia w przetwarzaniu informacji przez spółkę Meta.

Unia Europejska kontroluje tzw. Tarczę Prywatności, która zawiera zasady transferu danych z krajów europejskich do Stanów Zjednoczonych.

Coraz częściej pojawiają się zaostrzone restrykcje wobec wszelkich przejawów transferu danych o użytkownikach z Europy za ocean. Czy popularne portale społecznościowe znikną z Europy? Mark Zuckerberg nie wyklucza takiej możliwości, ale równocześnie zapowiada, że będzie się starał znaleźć kompromis i zawrzeć nowe umowy. Kluczowa dla firmy jest możliwość przesyłania danych między krajami i regionami oraz udostępnianie danych między produktami i usługami spółki, ponieważ ma to wpływ na naszą zdolność do świadczenia usług.

Prawdopodobnie nie będziemy w stanie zaoferować w Europie szeregu naszych najważniejszych produktów i usług, w tym Facebooka i Instagrama Komunikat spółki „Meta”

Przypomnijmy, że niedawno Facebook po raz pierwszy w historii zanotował zastój. W ostatnim kwartale 2021 roku wzrost użytkowników aplikacji spadł po raz pierwszy w historii firmy. Wywołało to obawy, że główny produkt Meta Platforms Inc dotarł do maksimum swojej wydajności i więcej już nie osiągnie.

RadioZET.pl