Koniec promocji „30 groszy taniej”. Ale wciąż będzie sposób na tańsze paliwo

Tylko do końca sierpnia na większości stacji paliw obowiązywać będzie promocja obniżająca cenę paliwa o 30 groszy na litrze. Kto nie wykorzystał jeszcze wszystkich kuponów, powinien pojechać zatankować – analitycy rynku ostrzegają, że benzyna i olej napędowy będą w najbliższym czasie drożeć. Wciąż jeszcze będzie można kupić paliwo taniej, trzeba będzie jednak zgodzić się na promocyjny „haczyk”.

Ceny paliw jeszcze na początku roku utrzymywały się nawet poniżej 5 zł za litr. Dzięki tarczy antyinflacyjnej benzyna stała się tańsza, ale tylko do inwazji Rosji na Ukrainę. Po 24 lutego za litr paliwa trzeba było płacić nawet niemal 9 zł, a bez obniżenia podatków kosztowałby nawet powyżej 10 zł.

Orlen przygotował na wakacje promocję, w której można było maksymalnie 6 razy zatankować paliwo z upustem 30 groszy na litrze. Akcja ma trwać tylko do 31 sierpnia i mimo że pojawiały się już sugestie, że może zostać przedłużona, na razie brak oficjalnych informacji o podjęciu takiej decyzji. Oznacza to skokowy wręcz wzrost kosztów tankowania od 1 września. Nie wszystkie stacje ograniczyły jednak czas trwania promocji do wakacyjnych miesięcy. Wciąż będzie można zatankować taniej, chociaż zasady promocji sprawiają, że w ostatecznym rozrachunku niekoniecznie zapłaci się mniej.

Kończą się promocje na tanie paliwo. Gdzie tankować ze zniżką?

Kupony Orlenu i Lotosu, uprawniające do tankowania o 30 groszy taniej na litrze, stracą swoją ważność wraz z końcem sierpnia. W tym terminie kończą się także promocje wprowadzone przez konkurencyjne stacje paliw.

Jakby tego było mało, analitycy przewidują, że początek roku szkolnego przyniesie podwyżki na stacjach. Koszt zatankowania litra paliwa może więc wzrosnąć więcej, niż tylko o wynikające z braku obniżki 30 groszy.

- Niestety mam złe wieści, szczególnie dla właścicieli samochodów z silnikami diesla. Zwyżka jest jednoznaczna, prognozujemy na ten tydzień przedziały cenowe 7,44 — 7,61 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to nie są to duże różnice w porównaniu do obecnych cen: 6,55 – 6,66 zł. Podobnie autogaz, 3,15 – 3,20 zł. Takie ceny będą na większości stacji - powiedział w rozmowie z serwisem eska.pl dr Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Promocja na tańsze paliwa obowiązywać będzie we wrześniu na stacjach Moya. Otrzymanie obniżki zależeć jednak będzie od dodatkowych warunków. Kierowcy, którzy po zatankowaniu zakupią jeden ze wskazanych w regulaminie produktów (gorący napój, hot dog, zapiekanka, płyn do spryskiwaczy o pojemności 4 litrów) otrzymają bonifikatę w wysokości 20 groszy na litrze.

Zakupienie 2 produktów z listy będzie owocować bonifikatą wynoszącą 30 groszy na litrze. Jednorazowo obniżką może zostać objęte maksymalnie 60 litrów paliwa, bonifikata wynieść może więc maksymalnie 18 zł. Od tej kwoty należy odliczyć jeszcze koszt zakupu produktów uprawniających o otrzymania zniżki. Bonifikata podstawowa, dostępna dla wszystkich klientów, to 10 groszy na litrze. Wystarczy przyjechać na stację, zatankować maksymalnie 60 litrów benzyny lub oleju napędowego (LPG nie jest objęte promocją), a rabat naliczy się automatycznie przy kasie.

RadioZET.pl/Business Insider Polska/eska.pl