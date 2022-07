Koniec sporu związkowców z ZUS-em? Jest porozumienie w sprawie podwyżek

ZUS doszedł do porozumienia ze związkowcami, którzy od miesięcy skarżyli się na zamrożenie pensji i warunki pracy. Jak podał urząd, podwyżki mają być wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku.

Podwyżki w ZUS. Jest porozumienie ze związkowcami

Jak przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, do tej pory porozumienie przyjęło 10 organizacji związkowych. Dodał, że jeden z najmniejszych związków, który zrzesza mniej niż 0,5 proc. pracowników - Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa - odmówił podpisania tego porozumienia, przez co nie mogło ono zostać zrealizowane. Związkowcy z ZA zaprzeczają, jakoby to związek miał blokować podwyżki.

- Wszystkim nam zależy, aby dodatkowe pieniądze, o które zarząd zabiegał od wielu miesięcy, zostały wypłacone. Pracownicy nie ukrywali swojego rozgoryczenia postawą jednego ze związków – zapewnił rzecznik ZUS.

„Dziś udało się przełamać prawny impas, który uniemożliwiał podwyżkę wynagrodzeń. Pracodawca oraz niektóre organizacje związkowe usiedli do stołu celem rozwiązania sporu zbiorowego o realizację postanowień porozumienia uzgodnionego 4 lipca 2022 r. Dzięki konstruktywnemu dialogowi i odpowiedzialności zakładowych organizacji związkowych, będących w tym sporze zbiorowymi, udało się dokonać ustaleń korzystnych dla pracowników Zakładu” – podał ZUS.

RadioZET.pl/PAP