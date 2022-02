Konto bankowe z małżonkiem czy osobno? Co wybierają Polacy?

Czy w 2022 roku pary wybierają prowadzenie wspólnego konta czy każdy stawia na indywidualny rachunek? Sprawdzamy, co jest bardziej opłacalne i kto się na to decyduje.

Budżet rodzinny w wielu polskich domach składa się z pensji żony i męża. Przez wiele lat standardem w małżeństwie było wspólne konto. Wraz z rozwojem bankowości coraz częściej własny rachunek bankowy ma każdy członek rodziny. Czy z punktu widzenia finansów w związku, lepsze jest wspólne czy osobne konto?

Z raportu Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że 40 proc. Polaków uważa, że będąc w związku małżeńskim lub partnerskim lepiej mieć osobne konto bankowe. Zwolenników jednego wspólnego rachunku jest dwa razy mniej.

Finanse w rodzinie. Wspólne czy osobne konta w małżeństwie?

Badanie Quality Watch pokazało, że prawie połowa Polaków uznaje posiadanie osobnych kont bankowych w związku za najkorzystniejsze. Uważają tak zarówno osoby pozostające w związkach nieformalnych (51 proc.), jak i małżeństwa (35 proc.). Statystyki mówią także, że to właśnie finanse są obok zdrady jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów w Polsce.

Jeśli jedno z małżonków zaciąga zobowiązanie niezwiązane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb rodziny, bez wiedzy żony czy męża i ich formalnego potwierdzenia, to egzekucja długu z majątku wspólnego nie wchodzi w grę. Za dług powinien wtedy odpowiadać w granicach swojego majątku osobistego małżonek, który się zadłużył Grzegorz Pietraszkiewicz, radca prawny BIG InfoMonitor

Czy płeć wpływa na postrzeganie decyzji o wspólnym koncie? Okazuje się, że zarówno kobiety i mężczyźni mają na ten temat podobne zdanie, choć nieznacznie chęć posiadania oddzielnego rachunku chętniej wybraliby mężczyźni (42 proc. vs. 38 proc.).

Część par wybiera model posiadania zarówno wspólnego, jak i indywidualnego konta. Decyduje się na to 22 proc. ankietowanych, choć częściej jest to pomysł popierany przez kobiety niż mężczyzn (25 proc. vs. 19 proc.). Dbają w ten sposób o kontrolę nad wspólnymi zobowiązaniami i terminowymi spłatami.

RadioZET.pl/PAP/Magdalena Jarco