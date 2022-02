Kontorla cen niezgodna z prawem? Obniżka VAT nie daje do tego podstaw

Obniżka VAT na żywność, paliwa, energię, benzynę i nawozy to reakcja rządu na rosnącą w dużym tempie inflację. Podatek na żywność i napoje spadł z 5 proc. do zera, danina na paliwa silnikowe została obniżona z 23 do 5 proc., a VAT na gaz z 8 proc. do zera. Powstała nawet lista produktów z obniżonymi cenami z powodu zmian w VAT.

Problem w tym, że mimo wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, ceny w wielu miejscach nie zmieniły się. Zmniejszenie stawki VAT nie przełożyło się na spadek cen w sklepach, te po prostu mniej wzrosły. Nie takiego rezultatu oczekiwał rząd. UOKiK w rozmowach z branżą handlową dawał znać, że możliwe jest nawet wprowadzenie cen urzędowych. Prof. Witold Orłowski ostrzegł, że taki krok mógłby doprowadzić do powrotu reglamentacji produktów i kartek na żywność.

„Obniżka VAT nie daje podstaw do kontroli cen”

Obniżka VAT została wprowadzona, aby Polacy łagodniej odczuli skutki inflacji. Jednak właściciele wielu sklepów także muszą mierzyć się z podwyżkami rachunków i niechętnie zmniejszają marżę na produktach. Premier Mateusz Morawiecki poinformował nawet o kontrolach, czy sklepikarze zastosowali obniżki. I tu zrodził się kolejny problem. Wskazał go Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Należy mieć świadomość, że obniżenie stawek VAT nie zawsze zagwarantuje obniżenie ceny brutto (końcowej dla konsumentów), gdyż na tę cenę składają się: koszty operacyjne w tym koszty zakupu towarów i marża, i dopiero do tak wyliczonej kwoty dodaje się VAT. Jeżeli koszty operacyjne będą wzrastały, to przy zachowaniu stałej marży cena musi rosnąć Adam Abramowicz,Rzecznik MŚP

Rzecznik MŚP podkreślił, że w Polsce działa wolny rynek, więc właściciele sklepów mają prawo sami decydować o cenach sprzedawanych u siebie produktów.Ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie na drodze ustawy,a obecnie nie obowiązuje żaden dokument, który regulowałby ceny końcowe dla konsumenta.

Przypomnijmy, że UOKiK rozpoczął na początku roku kontrole cen w sklepach spożywczych. Kontrolerzy pojawiają się tam co tydzień, aby porównać kwoty, które trzeba zapłacić za produkty. Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wypowiedział się na ten temat 20 stycznia 2022 roku.

Od przyszłego tygodnia zaczynamy stały monitoring cen produktów spożywczych. Do sprawdzanego przez nas cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty jak pieczywo, nabiał, warzywa czy owoce. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy monitorować w największych sieci handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem konsumentów Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Co na to Rzecznik MŚP? Tłumaczy on, że „zasada swobody umów przesądza, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Powyższa zasada dotyczy zakupów, także codziennych, podczas których każdorazowo dochodzi do zawierania umów, choć nie spisanych na piśmie”.

