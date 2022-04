Krajowa Grupa Spożywcza zatwierdzona. Rząd tworzy państwowego giganta

Na wniosek ministra aktywów państwowych Jacka Sasina rząd wyraził zgodę na zbycie udziałów w spółkach, by powołać Krajową Grupę Spożywczą - podało Centrum Informacyjne Rządu. Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne - dodano.

Krajowa Grupa Spożywcza to nowa spółka Skarbu Państwa, której zadaniem będzie „uniezależnienie polskich producentów od zachodnich koncernów”. Ma powstać z połączenia kilku już istniejących spółek, które pod jednym zarządem mają stać się liczącym się graczem na rynku.

Rząd podał, że nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych.

Krajowa Grupa Spożywcza zatwierdzona przez rząd. Powstanie państwowy gigant

Centrum Informacyjne Rządu podało, że Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra aktywów państwowych o wyrażenie przez rząd zgody na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w spółkach DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., ELEWARR sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o., przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Podmioty te mają stać się częścią Krajowej Grupy Spożywczej. Rząd chce, żeby nowa państwowa spółka osiągnęła przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym, dzięki czemu ma doprowadzić do uatrakcyjnienia polskiego oferty eksportowej i zwiększenia przychodów z międzynarodowego handlu żywnością.

- Krajowa Grupa Spożywcza będzie dużym graczem na rynku spożywczym i uniezależni polskich producentów od zachodnich koncernów. Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej będą kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co będzie stanowiło wzrost o ponad 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej – podano w komunikacie CIR.

Rząd często zarzucał zagranicznym sieciom handlowym, że oferuje zbyt niskie ceny skupu produktów rolnych, jednocześnie zawyżając ceny sprzedaży detalicznej. - Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi to fundamenty polityki rządu – podkreślono w komunikacie.

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, deklarował wcześniej że nowa spółka „ma dawać godziwe wynagrodzenie rolnikom za produkty rolne”.

- Chodzi o to, by różnica między ceną produktów rolnych a ceną finalną na półkach w sklepie była jak najmniejsza. To jest możliwe, jeśli jest koncentracja, jest jak najmniej pośredników i można przeciwdziałać zmowom cenowym - stwierdził szef resortu rolnictwa.

Pomagać innym można nawet pomimo wysokich cen i galopującej inflacji – wystarczy podczas rozliczania PIT przekazać 1 procent podatku na Fundację Radia ZET.

RadioZET.pl/PAP