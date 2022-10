Krajowy Fundusz Gwarancyjny to spółka, która zachęcała do inwestowania w produkty finansowe powiązanej firmy Obligacje Społeczne P.S.A. Obie spółki sugerowały, że są to „obligacje” lub „obligacje społeczne”, chociaż w rzeczywistości były to oprocentowane pożyczki, których konsumenci mieli udzielać przedsiębiorcy. Spółka Obligacje Społeczne została w czerwcu 2022 roku ukarana decyzją Prezesa UOKiK.

W październiku Urząd podjął identyczną decyzję w sprawie KFG. Prezes UOKiK nałożył łącznie 160 000 zł kar na przedsiębiorstwo i jego szefa za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Zastrzeżenia dotyczyło także przyjętej przez spółkę nazwy, która mogła sugerować państwowy charakter działalności.

UOKiK ukarał spółkę Krajowy Fundusz Gwarancyjny. Namawiała na „obligacje społeczne”

Spółka KFG na swojej stronie internetowej wykorzystała logotypy Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Używanie znanych logotypów mogło wywołać u konsumentów mylne wrażenie, że oferowane produkty objęte są systemem nadzoru lub gwarancji.

Konsument widząc logotypy KNF, BFG, UFG, PFR mógł przypuszczać, że zostały umieszczone za wiedzą i zgodą tych instytucji, co w nieuzasadniony sposób mogło podnosić atrakcyjność prezentowanych produktów. Ta niezgodna z prawem praktyka mogła wpływać na decyzje zakupowe klientów oraz ich przekonanie, że pieniądze zainwestowane w promowany produkt są zabezpieczone.

- Nieuczciwe praktyki stosowane przez spółkę KFG były podwójnie szkodliwie. Konsumentów wprowadzano w błąd – produkt oferowany jako tzw. obligacje społeczne był de facto niezabezpieczoną pożyczką o wysokim poziomie ryzyka. Dodatkowo przedsiębiorca bezprawnie używał logotypów instytucji, które nadzorują rynek finansowy, dbają o bezpieczeństwo uczestników, udzielają gwarancji i wsparcia. To nadużycie mogło wpłynąć na decyzje konsumentów, zwiększać ich zainteresowanie promowaną ofertą i sugerować jej bezpieczeństwo – stwierdził Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów odpowiedzialność finansową poniesie zarówno spółka KFG, jak i jedyny członek jej zarządu, który umyślnie doprowadził do nieprawidłowości. Nałożone kary wynoszą łącznie prawie 160 tys. zł. Zgodnie z sentencją decyzji, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na:

KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w wysokości łącznie 89 505 zł

Mateusza Wojciecha Kurczka – członka zarządu pełniącego funkcję prezesa kary w łącznej wysokości 70 000 zł

- Prezes spółki KFG odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji strategii firmy. Osobiście angażował się we wszystkie aspekty działalności spółki. Nie ulega wątpliwości, że miał świadomość nieuprawnionego wykorzystania logotypów instytucji finansowych oraz stosowania wprowadzającego w błąd określenia „Krajowy Fundusz Gwarancyjny”. Dlatego zdecydowałem, że musi za to ponieść osobiście karę finansową –poinformował Tomasz Chróstny. Urząd o działaniach KFG i jej prezesa zawiadomił ponadto Prokuraturę Krajową.

