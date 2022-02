Polacy zadłużają się i kupują więcej. Będzie jeszcze drożej?

Inflacja sięgaj już niemal 10 procent. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w styczniu 2022 roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen na poziomie 9,2 proc. Spososem na walkę z inflacją jest m.in. podwyżka stóp procentowych.

Działania Rady Polityki Pieniężnej sprawiły z kolei, że ci, którzy zaciągnęli tani kredyt w pandemii, dziś mierzą się z ratami większymi nawet o kilkaset złotych. Wysokie odsetki nie są jednak straszne Polakom w obliczu i tak rosnącej inflacji. Jak podaje Inbank, klienci obawiają się, że będzie jeszcze drożej i biorą kolejne pożyczki.

Stopy procentowe rekordowo wysokie, a zainteresowanie kredytem nie spada

Stopy procentowe, które mają kluczowy wpływ na wysokość rat kredytu, rosną nieprzerwanie od października 2021 roku. Podstawowa stopa referencyjna wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 2,75 proc., a według prognoz analityków kolejne podwyżki mogą sprawić, że wyniesie ona 3, a nawet 4 proc.

„Trzymiesięczna stawka WIBOR od sierpnia ubiegłego roku wzrosła z 0,21 do 3,44 proc., a sześciomiesięczna z 0,25 do 3,87 proc. Według danych Narodowego Banku Polskiego, średnie oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych zwiększyło się w okresie od sierpnia do grudnia ubiegłego roku z 3,4 do 4,2 proc., a w przypadku nowo zawieranych umów na kredyty konsumpcyjne z 6,3 do 7,4 proc.” – podaje Inbank.

Wzrost rat kredytowych zabolał w szczególności tych, którzy skusili się na kredyt z niskim oprocentowaniem (i często z wysoką marżą) w czasie rekordowo niskich stóp procentowych. Krótkoterminowe pożyczki, które od października zyskały na popularności, raczej nie były narażone na nagłe zmiany wysokości rat. Polacy zadłużali się w obawie przed rosnącą inflacją i obawą, że ceny będą już tylko rosnąć. Chcieli zatem sfinansować niezbędne zakupy i inne inwestycje.

Na wzrost konsumpcji, wspomaganej kredytem, wpływać może wysoki poziom inflacji oraz oczekiwań inflacyjnych. Sposób rozumowania konsumentów jest logiczny: skoro ceny większości towarów silnie rosną, a tendencja ta ma charakter trwały, warto przyspieszyć decyzję o zakupie artykułów trwałego użytku, bo za rok trzeba będzie za nie zapłacić o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent drożej Maciej Pieczkowski, dyrektor generalny Oddziału Inbank w Polsce

Jak dodał ekspert, zjawisko to dotyczy licznych artykułów, poczynając od wyposażenia domu, sprzętu RTV/AGD i meble, aż po samochody osobowe.

RadioZET.pl/Inbank