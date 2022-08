Kreml wstrzymał dostawy gazu do trzech państw. "Wykorzystujemy rezerwy"

Rosja wstrzymała 4 sierpnia dostawy ropy południowym odcinkiem ropociągu „Przyjaźń” do Węgier, Słowacji i Czech - podaje we wtorek Bloomberg. Tłumaczono to tym, że nałożone na Kreml międzynarodowe sankcje uniemożliwiły zrealizowanie płatności za tranzyt surowca.