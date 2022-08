Surowce podrożały, a ich dostępność spadła na skutek wojny w Ukrainie. Bezpieczeństwo energetyczne całej Europy zostało zachwiane przez brak węgla i ryzyko przerw w dostawach gazu. Pierwsze rządu podjęły już oficjalne decyzje o sposobach oszczędzania energii.

Oszczędzanie energii. Są już pierwsze decyzje

Kraje UE już nie tylko apelują o oszczędzanie ciepłej wody i prądu. Są już oficjalne uchwały dotyczące redukcji zużycia energii. Oto rozwiązania, które wprowadzono w poszczególnych krajach.

Niemcy. Za naszą zachodnią granicą od 1 września do 28 lutego drzwi do sklepów muszą być zamykane, by oszczędzać ciepło. Nie mogą być, jak dotąd, stale otwarte celem przyciągnięcia klientów. Podjęto też decyzję o rezygnacji i podświetlania nocą obiektów reklamowych, witryn sklepów i pomników. Wszystkie firmy, poza szpitalami i szkołami, powinny zmniejszyć temperaturę ogrzewania do 19 stopni i zrezygnować z ogrzewania korytarzy, hal i wody do mycia rąk.

Francja. Paryż ogłosił w lipcu plan „umiaru energetycznego”. Tutaj także planuje się zakazać sklepom stałego otwierania drzwi w czasie, gdy działa ogrzewanie lub klimatyzacja. Sklepy będą także zobligowane do zmniejszenia temperatury i rezygnacji z części oświetlenia. Już teraz w niektórych miastach obowiązuje zakaz podświetlania bilboardów nocą.

Hiszpania. Ogłoszone w sierpniu prawo mówi o redukcji zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Po godzinie 22 budynki użyteczności publicznej i witryny sklepowe nie mogą być podświetlane, a każdy klimatyzowany lub ogrzewany lokal musi mieć zainstalowany mechanizm automatycznego zamykania drzwi, by uniknąć marnowania energii.

Włochy. Projekt procedowany przez włoski parlament ma objąć nie tylko firmy i urzędy, lecz także domy prywatne. Chodzi o ograniczenie życia energii. W obliczu kryzysu rząd chce zrezygnować z części oświetlania sklepów, a także wydłużyć pracę elektrowni węglowych.

Grecja. Rząd chce stworzyć zachęty finansowe dla firm, które będą oszczędzały energię. Powstanie także system monitorowania zużycia prądu, gazu i ciepła.



Finlandia. Tutaj rząd także stawia na zachęty, by ograniczyć zużycie energii. Kampanie dotyczą m.in. zachęcania do krótszych kąpieli, a także skrócenia czasu spędzanego przy ekranach monitorów i smartfonów. Podobne zachęty kierowane są m.in. do obywateli Danii.

Szwecja. Tamtejszy gabinet przeznaczy środki na termomodernizację mieszkań. Mowa o izolacji poddasza i elewacji, a także o uszczelnieniu okien. Będą też pieniądze na wymianę systemów grzewczych i wyposażenie ich np. w pompę ciepła.

