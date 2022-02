Bitcoin zaskoczył inwestorów. Jak zmienił PKB całego kraju?

Bitcoin stał się oficjalnym środkiem płatniczym Salwadoru w 2021 roku. Kryptowaluty są uważane przez instytucje finansowe za ryzykowną inwestycję. Mimo ostrzeżeń rośnie liczba osób zainteresowanych odpowiedziami na pytania: co to jest bitcoin, ile kosztuje i do czego służy?

Salwador został pierwszym państwem, które formalnie zatwierdziło Bitcoina jako środek płatniczy. Kongres przyjął propozycję prezydenta kraju, aby uchwalić prawo, które zezwoli na przyjęcie kryptowaluty w tej roli. Wcześniej obowiązywał tam tylko dolar amerykański.

Salwador wzmocnił swoją gospodarkę i turystykę dzięki wprowadzeniu Bitcoina

Międzynarodowe instytucje finansowe nie wyrażają aprobaty wobec wprowadzania przez kraje kryptowalut do oficjalnego obiegu. Rzecznik Banku Światowego poinformował nawet, że instytucja nie będzie wspierać przyjęcia Bitcoina jako oficjalnego środka płatniczego, z powodu braków w zakresie ochrony środowiska i przejrzystości transakcji.

A jak po sześciu miesiącach od przyjęcia Bitcoina funkcjonuje Salwador? Władze kraju poinformowały, że rynek turystyki wzrósł od września 2021 roku o 30 proc.: „Kryptowaluta zwielokrotnia możliwości prowadzenia interesów z większą liczbą partnerów na całym świecie”. Prezydent kraju Nayib Bukele uważa, że jej przyjęcie zwiększyło wzrost PKB do dwucyfrowego poziomu (10,3 proc.).

Na stronie internetowej rządu Salwadoru czytamy, że politycy już w pierwszych miesiącach od wprowadzenia kryptowaluty zauważyli pozytywny wpływ ekonomiczny dla kraju. Raport wykazał, że pierwszym sektorem, w którym odnotowano zyski dzięki Bitcoinowi była turystyka.

