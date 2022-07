Kryterium dochodowe do dodatku węglowego. Müller o planach rządu

Dodatek węglowy będzie wypłacany bez względu na uzyskiwane przez beneficjenta świadczenia dochody – potwierdził Piotr Müller. Do przepisów nie zostaną wprowadzone korekty, które ograniczałyby dostępność dopłaty.

Niewykluczone jednak, że dopłata zostanie poszerzona także na osoby, które np. bazują na cieple z sieci, na drewnie czy „innych źródłach”. Wcześniej poprawkę o takiej treści zaproponowała Koalicja Obywatelska, PiS jednak ją odrzucił.

Dodatek węglowy bez kryterium dochodowego. Możliwe poszerzenie świadczenia

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, przewidującą wypłatę 3000 zł dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Odrzucono propozycję złożoną przez KO przyznającą świadczenie wszystkim Polakom, którzy odczują wzrost cen ogrzewania.

- Jeżeli chodzi o kwestie związane z energetyką szeroko rozumianą, w tym źródłami ciepła, energią elektryczną, gazem i tego typu obszarami, to polski rząd od już wielu miesięcy podejmuje działania, które mają na celu i obniżają ceny nośników energii w stosunku do tego co byłoby, gdyby nie te działania. Wystarczy spojrzeć na działania z tarczy antyinflacyjnej, i wtedy doskonale będziemy widzieć, że obniżyliśmy VAT, jeśli chodzi o obniżenie ceny energii elektrycznej, ceny gazu i tak dalej - przypomniał Müller. Zapowiedział, że rząd jest otwarty na szukanie rozwiązań w „innych obszarach energetyki czy ciepłownictwa, w tym ciepłownictwa systemowego”.

- Pracujemy nad możliwymi rozwiązaniami w tym obszarze, ale gdy one będą wypracowane to wtedy będziemy o nich mówić, natomiast oczywiście tam gdzie będzie to konieczne jesteśmy otwarci na to, aby pewne rozwiązania zastosować. (…) Ale też trzeba powiedzieć sobie wprost, że to generuje określone koszty, z oczywistych względów – podkreślił Müller.

Równocześnie rzecznik rządu zapewnił, że nie zamierza wprowadzać kryterium dochodowego do wypłat dodatku węglowego. Takie ograniczenie stosowane jest na przykład podczas wypłacania 14. emerytury.

- Co do kwestii kryterium dochodowego do dopłaty węglowej, to tutaj korekt nie planujemy - dodał rzecznik rządu.

RadioZET.pl/PAP