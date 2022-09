Kryzys energetyczny zadamawia się w miastach. „Nie będzie tego komu w kraju udźwignąć”

Ceny prądu według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego zostaną zamrożone dla części odbiorców indywidualnych. Klienci biznesowi i instytucjonalni – na przykład miasta – nie otrzymają takiej pomocy. Z tego powodu otrzymały już kilkukrotne podwyżki cen energii. Budżety nie były na to przygotowane, samorządy muszą więc dokonywać ciężkich wyborów.

Część miejscowości zdecydowała się na ograniczenie działania oświetlenia ulicznego, z całkowitym wyłączaniem latarni na noc włącznie. To jednak jedynie przedsmak tego, do czego mogą zmusić miasta wciąż rosnące ceny energii, co odbije się na ich mieszkańcach. - W Rzeszowie koszty życia w ostatnich miesiącach poszły mocno w górę - powiedział w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Konrad Fijołek.

Kilkukrotnie wyższe ceny prądu dla miast. „Tak nie da się funkcjonować”

Problem wysokich cen dotknie zdaniem prezydenta Rzeszowa zarówno samorządy, jak i przedsiębiorstwa oraz obywateli. Wskutek tego poziom życia zauważalnie spadnie.

- W Rzeszowie koszty życia w ostatnich miesiącach poszły mocno w górę. Odczuwają to obywatele i przedsiębiorcy. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnąłem przetarg na prąd. I ceny są o cztery razy wyższe niż dotychczas. To oznacza o kilkadziesiąt milionów więcej na opłaty ze strony samorządu, w chwili gdy mój budżet, na skutek zmian podatkowych, będzie o te kilkadziesiąt mln zł niższy. Tak dalej nie da się funkcjonować w samorządzie. Wszyscy z przerażeniem patrzymy na to, co się dzieje – powiedział Fijołek.

- Tego nie da się nadgonić, wyłączając w określonych godzinach lampy na ulicach, czy światła w szkołach. Taryfy na energię elektryczną nie są tak skonstruowane. To jest poważny problem, który uderza w biznes i obywateli. Jak wyhamuje biznes lokalny, to nie będzie komu w kraju udźwignąć skutków tego kryzysu – ostrzegł prezydent Rzeszowa.

- Przede mną radykalne decyzje. Trzeba będzie albo zamknąć kilka instytucji i zwolnić ludzi, albo sprzedać cenny majątek miejski, którego nie powinniśmy zbywać. Przy czterokrotnym wzroście cen energii elektrycznej nie ma innego wyjścia. Wyłączenie latarni niczego tutaj nie rozwiąże. Ja nie mogę zgasić 70 procent latarni, jesteśmy zobowiązani utrzymywać parametry oświetlenia ze względów bezpieczeństwa. Szkoły też potrzebują energii, a dni za chwilę będziemy mieć bardzo krótkie – przedstawił stojąc przed nim dylematy Fijołek.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska