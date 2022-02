Książkomaty sposobem na zakaz handlu w niedziele? Lidl zdradził plany

Zakaz handlu w niedziele przestał praktycznie obowiązywać pod koniec 2021 roku, gdy duże sieci handlowe zgodnie obwołały swoje sklepy placówkami pocztowymi. Były one wyłączone spod zakazu, mogły więc całkowicie legalnie przyjmować klientów. W akcję zaangażowała się nawet Poczta Polska, która podpisała umowę z Biedronką.

Zaostrzenie zakazu handlu w niedziele początkowo przetrwała tylko Żabka: dzięki formule franczyzy sklepy prowadzone są przez właścicieli, co umożliwia otwieranie w niedziele. Walczyć z systemem postanowiło także Intermarche. Sklepy sieci stawały się dworcami i czytelniami, co nie spodobało się „Solidarności”. Gdy więc pojawiły się informacje o instalowaniu przez Lidla książkomatów, od razu skojarzono to z zasadami obowiązującego zakazu handlu w sprzedaży. Zapytaliśmy, czy tak jest w istocie.

Książkomaty w Lidlu. Sklepy staną się czytelniami czynnymi w niedziele?

Dużym sklepom i sieciom handlowym prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu zakazu handlu przysługuje tylko przez siedem niedziel w roku. Celem wprowadzenia legislacji było zapewnienie dnia wolnego pracownikom handlu oraz zwiększenie konkurencyjności małych, osiedlowych sklepów, które z powodu presji cenowej stały się dla klientów mniej trakcyjne. W niedziele zakupy można zrobić tylko w nich.

Efekt wprowadzenia prawa był jednak odmienny od zamierzonego. Dużym sieciom sklepów udało się zmienić zwyczaj zakupowe Polaków i odważnymi promocjami skłonić ich do robienia dużych zakupów w piątki i soboty. Po uzbrojeniu się przez duże sklepy w usługi pocztowe zakupy w niedziele można było robić praktycznie wszędzie.

Zaostrzenie przepisów odcięło Polaków od swobodnych zakupów w niedziele, szybko zaczęły więc pojawiać się pomysły na kreatywne dostosowanie się do nowego prawa. Z zakazu wyłączone są między innym instytucje kulturalne, stąd pomysł na zapraszanie na zakupy do czytelni. Czy to właśnie z tego powodu Lidl ogłosił stawianie książkomatów? Zapytaliśmy o to Aleksandrę Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Od kilku miesięcy jesteśmy w kontakcie z Biblioteką Raczyńskich ws. wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest wsparcie czytelnictwa wśród Polaków poprzez zlokalizowanie książkomatów przy naszych sklepach w Poznaniu. Projekt jest lokalny – dotyczy wyłącznie dwóch sklepów w Poznaniu – oraz nie jest związany z godzinami otwarcia naszych obiektów. Od 1 lutego br. sklepy Lidl Polska – również te, przy których są zlokalizowane książkomaty – będą nieczynne w niedziele niehandlowe. Nasi klienci będą mogli dokonać zakupów wyłącznie od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe. Aleksandra Robaszkiewicz

Jak widać, inicjatywa ma na celu zaoferowanie nowych możliwości społeczności, a nie stworzenie furtki do otwierania sklepów w niedziele niehandlowe.

Całkowite zniesienie ograniczeń dla handlu zaproponowali związkowcy, sugerując zastąpienie przepisów obowiązkiem wypłaty 150 procent dniówki dla osób pracujących w niedziele oraz zapewnienie pracownikom handlu dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

RadioZET.pl