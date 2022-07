PIT od początku roku nie jest już zmartwieniem wybranych grup podatników. Choć wielodzietne rodziny czy też pracujący seniorzy nie zapłacą już podatku, to swoje zarobki będą musieli pomniejszyć o 9 proc. składki zdrowotnej, której nie odliczą już w rocznym rozliczeniu.

Najmniej zarabiający bez PIT

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł spowodował, że podatku nie płacą wszyscy podatnicy uzyskujący dochody do określonego pułapu, w tym np. emeryci ze świadczeniem do 2500 zł miesięcznie i osoby z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Jak poinformował resort finansów, od przyszłego roku osoby z najniższą pensją nie będą musiały czekać na zwrot podatku. Będą mogły złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT przez płatnika. „Zmiana, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. została wprowadzona z myślą o podatnikach, których dochody w danym roku nie przekroczą 30 000 zł. Są to m.in. osoby podejmujące prace dorywcze, a także ci, którzy rozpoczęli pracę pod koniec roku kalendarzowego. Podatnicy ci będą mogli od stycznia 2023 r. złożyć każdemu płatnikowi, w tym pracodawcy, wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym” – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Pracujący seniorzy bez podatku

„Wystarczy dłużej pracować żeby nie zapłacić podatku dochodowego” – przypomniał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w najnowszym komunikacie.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie zrezygnowały ze swojej aktywności zawodowej i nie dostają emerytury z ZUS - mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są zatem kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym.

- To jest ulga tylko dla osób pracujących i niepobierających emerytury, pomimo że już osiągnęły wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej ci seniorzy, którzy dostają pieniądze z ZUS i jeszcze sobie dorabiają – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Ulga dotyczy zarówno seniorów zatrudnionych na umowach o pracę jak i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Żeby ją zastosować, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy – wyjaśnia.

Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu co najmniej kwoty 115 528 zł (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł zwolniony przychód).

Zwolnienie dla rodzin z czwórką dzieci

Podatku nie zapłacą także rodzice (lub opiekunowie) co najmniej czwórki dzieci. „Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychody z pracy na etacie, umowy zlecenia zawartej z firmą lub z pozarolniczej działalności gospodarczej (innej niż opodatkowana kartą podatkową) wyniosą rocznie do 85 528 zł, nie zapłaci PIT od tych dochodów. W przypadku obojga rodziców kwota ta wzrasta do 171 056 zł” – wyjaśnia resort finansów.

Z szacunków rządu wynika, że osób zwolnionych z PIT od początku roku może być nawet 9 mln.

RadioZET.pl/gov.pl