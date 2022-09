Leki podrożeją o ponad 100 procent? Rządowa nowelizacja ustawy refundacyjnej

Płaca minimalna wzrośnie w 2023 roku dwa razy. To efekt rekordowo wysokiej inflacji i wszechobecnej drożyzny. Ministerstwo Zdrowia zaplanowało, żeby stawka ryczałtowa, za którą oferowane są leki dla osób przewlekle chorych, została uzależniona od wysokości wynagrodzenia minimalnego. W rezultacie leki mogą stać się ponad dwukrotnie droższe.

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty, leki kosztujące dziś 3,20 zł podrożeją do około 7 zł za opakowanie. Decyzja ta najbardziej dotknie seniorów, którzy na leczenie wydają nierzadko większą część emerytury.

Leki ryczałtowane dwukrotnie droższe? Rząd szykuje rewolucję

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej opisał „Super Express”. Na planowane zmiany przepisów odpowiedziała już branża farmaceutyczna, która zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o zrezygnowanie z modyfikacji, które odbiją się na najbardziej potrzebujących wsparcia pacjentach.

- Nowelizacja przyniesie podwyżkę ok. 2000 najtańszych dziś leków na tzw. ryczałt, które stanowią 60 procent leków refundowanych. Jedna czwarta z nich ma cenę 3,20 zł, pozostałe są droższe albo dużo droższe. Wśród tych po 3,20 zł są m.in. leki przeciwcukrzycowe, kardiologiczne, na astmę i silne przeciwbólowe – wytłumaczył gazecie Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Zgodnie z zapisanymi w nowelizacji zmianami, planowane na 2023 rok podniesienie płacy minimalnej do 3500 zł spowoduje podwyższenie opłaty ryczałtowej z 3,20 zł do 7 zł. Ministerstwo Zdrowia przewidziało także przeprowadzenie reklasyfikacji produktów, co oznacza dla wybranych leków zastąpienie ryczałtu na refundację wynoszącą 30 procent lub 50 procent ceny. Dla kupujących oznaczać to może ogromne podwyżki.

W projekcie przewidziano także korytarze cenowe, które usuną z refundacji leki droższe, niż będzie przewidywał limit. Takie leki będą dostępne tylko za odpłatnością 100 procent. Wysoka inflacja może sprawić, że dopłaty przestaną być stosowane w przypadku wielu rodzajów leków.

- Może być tak niestety, że część tych leków będzie miała charakter inflacyjny, ale pracujemy nad tym, żeby te leki 75 plus były jak najszersze i tam zrekompensować trochę ewentualne podwyżki cen bazowych stosowanych w terapii dla seniorów – powiedział „SE” poseł PiS Bolesław Piecha, zastrzegając, że „na razie jest to dopiero projekt”.

RadioZET.pl/Super Express