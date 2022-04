Lend-Lease zatwierdzony przez Kongres. Polska też dostanie sprzęt wojskowy?

Izba Reprezentantów zatwierdziła w czwartek projekt ustawy o przywróceniu programu Lend-Lease z okresu II wojny światowej. Nowa ustawa pozwoli na sprawniejsze wysyłanie broni, amunicji i sprzętu wojskowego do Ukrainy oraz krajów sąsiadujących.

Wojna w Ukrainie skłoniła państwa Zachodu do solidarnego przeciwstawienia się Rosji. Skala zaangażowania wraz z czasem rośnie: zaczęło się od nakładania sankcji gospodarczych i przekazywania lekkiej broni defensywnej, by dojść do dostarczania ciężkiego sprzętu: czołgów, wozów bojowych piechoty i artylerii.

Ukraina może otrzymać jeszcze więcej pomocy militarnej od USA: Kongres zatwierdził przywrócenie programu Lend-Lease, na podstawie której prezydent może samodzielnie decydować o użyczeniu sprzętu sojusznikom. Ustawa funkcjonowała podczas II wojny światowej i pomogła pokonać hitlerowskie Niemcy.

Kongres zatwierdził przywrócenie Lend-Lease. Broń dla Ukrainy i Polski?

Lend-Lease Act to ustawa federalna z 11 marca 1941, zezwalająca prezydentowi Stanów Zjednoczonych „sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, pożyczać i w jakikolwiek inny sposób udostępniać innym rządom dowolne produkty ze sfery obronności”.

Dzięki jej funkcjonowaniu alianci zostali podczas II wojny światowej wręcz zalani dostawami amerykańskiego sprzętu. W teorii mowa była tylko o jego użyczeniu, w praktyce większość została u korzystających już na stałe.

Transfer ważnego sprzętu wojskowego i innych kluczowych dostaw na Ukrainę będzie się odbywał bez zbędnych ograniczeń biurokratycznych. Ustawa zawiera klauzulę przewidującą, że kraje-odbiorcy zapłacą za przekazany sprzęt Stanom Zjednoczonym później. Ustawa wejdzie w życie po podpisaniu przez prezydenta Joe Bidena.

Prezydent USA zwrócił się do Kongresu o przyznanie kolejnych 33 mld dol. na pomoc dla Ukrainy, które - według prognoz Białego Domu - powinny jej wystarczyć na pięć miesięcy. Ponad 20 mld dol. ma być wyasygnowane na wsparcie wojskowe dla Kijowa i wzmocnienie potencjału militarnego sąsiednich krajów. Ponadto 8,5 mld dol. to pomoc dla rządu i gospodarki Ukrainy, a kolejne 3 mld dol. przeznaczone będzie na żywność i pomoc humanitarną.

Polska, która w wydatny sposób pomaga Ukrainie, przekazując swój sprzęt wojskowy, także może liczyć na objęcie wsparciem. Na razie o tym, co znaczy „wzmocnienie potencjału militarnego”, można jedynie spekulować – może to być po prostu przyspieszenie dostawy już zamówionego sprzętu, obniżenie jego ceny lub nawet bezpłatne przekazanie broni z magazynów USA.

