Emerytury od 1 marca 2022 roku wzrosną o 7 proc. za sprawą rekordowej waloryzacji. Wcześniejsi emeryci mają jeszcze jeden powód do zadowolenia: tego dnia zmienią się też limity dorabiania do emerytury. Będzie można zarobić więcej bez uszczerbku na świadczeniu.

- Limity dochodów są związane z przeciętnym wynagrodzeniem, które według danych GUS, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5995,09 zł. To sporo więcej niż trzecim kwartale minionego roku, dlatego w marcu, kwietniu i maju 2022 roku zwiększają się limity dla dorabiających „wcześniejszych” emerytów i rencistów – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Limity dorabiania do emerytury od 1 marca 2022 roku

Emerytury w niektórych przypadkach mogą być pomniejszone lub całkowicie zawieszone jeśli seniorzy pobierający świadczenie są aktywni zawodowo i zarabiają więcej, niż odgórnie ustalony limit. ZUS co kwartał aktualizuje kwoty stanowiące limit dorabiania do świadczeń. Te zależne są od wysokości przeciętnej pensji w gospodarce, co zwykle jest dobrą wiadomością dla seniorów. Im wyższa średnia płaca, tym więcej mogą dorobić do emerytury.

W ostatnim kwartale minionego roku średnia płaca wzrosła, zatem zwiększą się limity, do których ci, którzy nie mają jeszcze wieku emerytalnego mogą dorabiać bez zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty przez ZUS. Co istotne, limity dotyczą tylko wcześniejszych emerytów, czyli osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Starsi seniorzy aktywni zawodowo nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

– Od 1 marca 2022 roku kwotą graniczną, do której można bez obawy dorabiać jest 4196,60 zł (wcześniej: 3960,20 zł brutto). Jeśli ktoś zarobi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7793,70 zł. (wcześniej: 7354,50 zł brutto) wypłata z ZUS zostanie zawieszona – informuje rzeczniczka Iwona Kowalska-Matis .

WAŻNE Emeryci i renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego, muszą powiadomić ZUS o osiągniętych w danym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest dla nich korzystniejsze. Jeśli nie poinformują o dodatkowych dochodach ZUS wtedy będą musieli zwrócić nienależnie pobrane świadczenie.

Rzeczniczka wyjaśnia, że w sytuacji, gdy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

RadioZET.pl/ZUS