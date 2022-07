Biedronka wprowadziła limity na zakupy. „Malejąca dostępność produktu”

Biedronka wprowadziła wyjątkowe rozwiązanie na wyjątkowo ciężkie czasy: reglamentację produktów. Klienci będą mogli nabyć nie więcej niż 10 kg cukru na jeden paragon. Ma to związek z trudnościami z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dostaw oraz wynikającym z tego wykupowaniem produktu w ilościach niemal hurtowych. W rezultacie w części sklepów na klientów czekały puste półki.

- Naszym celem jest zapewnienie jak największej dostępności tego produktu dla wszystkich klientów – zadeklarował nam Marcin Hadaj. Nie zdecydował się jednak odpowiedzieć na pytanie, czy podobne limity mogą zostać wprowadzone także na inne towary sprzedawane przez Biedronkę.

Limity na cukier w Biedronce. Nie więcej niż 10 kg na paragon

Wojna w Ukrainie sprawiła, że w sklepach pojawiła się drożyzna. Zablokowanie eksportu zbóż i olejów z Ukrainy sprawiło, że rynek bojąc się potencjalnych braków mocno podniósł ceny produktów żywnościowych.

W Polsce nie grozi niedobór żywności – zapewnił minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Nasz kraj jest eksporterem i produkuje więcej, niż potrzebują Polacy. Nie oznacza to jednak, że uda się obronić przed wysokimi cenami i „przejściowymi trudnościami” z dostępem do wybranych produktów.

- W celu zapewnienia naszym klientom dostępności jednego z podstawowych produktów, jakim jest cukier, zdecydowaliśmy się wprowadzić od 20 lipca 2022 r. limit sprzedaży tego produktu – do 10 kg na jeden paragon. Od pewnego czasu obserwujemy, że w związku z malejącą dostępnością tego produktu na polskim rynku, niektórzy klienci nabywają w naszych sklepach niedetaliczne ilości cukru. Na podstawie analizy paragonów można stwierdzić, że nabywcami są przedsiębiorcy, a nie gospodarstwa domowe. To najlepszy dowód atrakcyjności ceny cukru w sieci Biedronka – od 3,49 zł za kg w obecnej ofercie – jednak naszym celem jest zapewnienie jak największej dostępności tego produktu dla wszystkich klientów – stwierdził Marcin Hadaj. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, do kiedy wprowadzony został limit zakupów.

Biedronka przysłała nam kilka zdjęć pokazujących, że palety w sklepach uginają się pod setkami kilogramów cukru. - W załączeniu wysyłamy wykonane dzisiaj zdjęcia potwierdzające dostępność cukru w sklepach sieci Biedronka w Warszawie przy pl. Konesera, w Wesołej przy ul. Niemcewicza 8 oraz w Grabowie nad Prosną przy ul. Ostrzeszowskiej 6d - poinformowała sieć sklepów.

fot. Biedronka

Zapytaliśmy także o możliwość wprowadzenia podobnych ograniczeń na inne produkty żywnościowe – Biedronka nie zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie. Polacy doświadczyli kilka lat temu „cukrowej paniki” – obawiając się braku dostępności tego produktu zaczęli masowo wykupywać go w cenie przekraczającej nawet 6 zł za kilogram. Sytuacja relatywnie szybko ustabilizowała się i cukier wrócił na półki w cenie zbliżonej do 2 zł. Obecny cukrowy kryzys wynika po części z problemów z logistyką – brakuje pracowników w magazynach oraz kierowców ciężarówek.

- Jednocześnie biorąc pod uwagę bieżące uwarunkowania sektora handlowego w Polsce wspólnie z naszymi dostawcami pracujemy nad efektywnymi rozwiązaniami w zakresie dostaw produktów do naszych sklepów. Cały rynek boryka się aktualnie z przejściowymi wyzwaniami dla dostawców, w wielu kategoriach produktowych. Jednocześnie, mimo tych wyzwań, w ogólnej skali kraju service level dostaw w naszej sieci w lipcu br. poprawił się o 6 punktów procentowych, a robimy wszystko, by w najbliższym czasie zapewnić pełną dostępność towarów – zapewnił Marcin Hadaj.

RadioZET.pl