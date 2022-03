Linie lotnicze ukarane przez UE. Aż 11 przewoźników w zmowie cenowej

Linie lotnicze działały w zmowie cenowej. Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu poinformował, że spółki Air France, KLM oraz Martinair muszą zapłacić za to 325 mln euro kary.

Czego dokładnie dotyczy przewinienie? Już w 2017 r. linie lotnicze zostały ukarane przez Komisję Europejską grzywną za to, że w latach 1999-2006 ustalały między sobą m.in. wysokość dopłat paliwowych dla pasażerów. Przewoźnicy nie zgadzają się z decyzją i zapowiedzieli odwołanie do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Oprócz linii Air France, KLM i Martinair, w zmowie miały uczestniczyć także: British Airways, Air Canada, Cargolux, Cathay Pacific, Japan Airlines, Singapore Airlines, LAN Chile (obecnie Latam Airlines) i SAS.

Komisja Europejska nałożyła na linie już w 2010 r. karę w wysokości 790 mln euro, jednak została ona unieważniona pięć lat później przez Sąd Unii Europejskiej z powodów formalnych. W 2017 r. KE ponownie nałożyła identyczną grzywnę na przewoźników.

Wszystkie linie odwołały się od decyzji Brukseli do Sądu UE. Ten utrzymał grzywny dla KLM (124,44 mln euro) i Air France (182,92 mln euro), obniżył dla British Airways ze 104,04 mln do 84,46 mln euro. Kary dla pozostałych linii sięgają od 28,88 mln (Japan Airlines) do 2,24 mln euro (Latam Airlines).

RadioZET.pl/PAP/Andrzej Pawluszek