Wpływy z podatku CIT mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy i społeczny Polski, a samo rzetelne płacenie podatków jest wyrazem odpowiedzialności firm i elementem uczciwej konkurencji rynkowej. Dzięki wpływom z podatków możliwa jest realizacja wielu prospołecznych i prorodzinnych projektów, zapewnienie bezpieczeństwa i sprawne funkcjonowanie Państwa. To szczególnie ważne teraz, kiedy słowo „solidarność” nabiera wyjątkowego znaczenia. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego kraju i odpowiedzialnie podchodzą do kwestii płacenia podatków