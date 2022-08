Łódź czeka niemały problem komunikacyjny. W poniedziałek 5 września pasażerowie jadący do pracy lub szkoły mogą nie dotrzeć na czas. Pracownicy komunikacji miejskiej rozpoczną wówczas strajk po kilkumiesięcznych rozmowach na temat płac.

Łódź. Strajk pracowników MPK. Utrudnienia na drogach

Związkowcy zabiegali o podwyżkę płac rzędu 2 zł za godzinę dla motorniczych oraz 340 zł miesięcznie dla pracowników biurowych. Spółka nie zgodziła się na wyższe pensje, tłumacząc, że sama ponosi zwiększone koszty działalności.

„W dniu 29 sierpnia Zarząd MPK – Łódź otrzymał pismo od Związków Zawodowych działających w Spółce o planowanym od 5 września (od godz. 2:00) strajku rotacyjnym. Zarząd Spółki pragnie poinformować, że w związku z bardzo dużymi podwyżkami cen paliw oraz usług i materiałów nie ma na ten moment możliwości wygospodarowania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń” – podała w komunikacie spółka MPK Łódź.

Strajk związkowców poparła m.in. łódzka Inicjatywa Pracownicza, która napisała w mediach społecznościach o warunkach pracy w komunikacji miejskiej.

„Wiele osób mieszkających w Łodzi doskonale zna podstawowe problemy, związane z transportem publicznym w mieście. Fatalne zarządzanie, infrastruktura i tabor pozostawiające wiele do życzenia, coraz bardziej okrojone rozkłady jazdy, wysokie ceny biletów, które prawdopodobnie niedługo znów wzrosną. Wszystko to składa się również na problemy kadrowe. Nie mogą one jednak dziwić, gdyż pracownice i pracownicy, szczególnie zajmujący się prowadzeniem pojazdów MPK, są przeciążeni pracą” – czytamy.

Związek Zawodowy Pracowników Transportu Miejskiego w R.P. Recontra zwrócił z kolei uwagę, że krakowskie MPK porozumiało się z pracownikami i już od października wypłaci im podwyżki. „Inni potrafią i widzą problem” – podsumowali związkowcy.

Nie ma jeszcze informacji dotyczących szczegółów planowanego strajku. O utrudnieniach na ulicach Łodzi będziemy informować na bieżąco.

RadioZET.pl