Oficjalnie Putin zazdrości Obajtkowi. Nieoficjalnie patrzy z góry na Muska

Działka za miastem, 74-metrowe mieszkanie w Sankt Petersburgu, dwie Wołgi, Łada Niva i 241 000 dolarów na kontach przy rocznej pensji wynoszącej około 112 000 dolarów. To stan posiadania Władimira Putina według złożonego przez niego oświadczenia majątkowego. Według przeprowadzonego przez aktywistów i ekonomistów śledztwa prezydent Rosji dorobił się 200 mld dolarów, co czyniło go najbogatszym człowiekiem na Ziemi.

Władimir Putin podzielił się informacjami na temat swojego majątku w 2018 roku, składając oficjalne oświadczenie przed zbliżającymi się w Rosji wyborami prezydenckimi. Stan posiadania polityka w rzeczywistości jest znacznie większy i według „Harvard Political Review” może przekraczać 200 mld dolarów. Prawdziwą wartość Putina trudno określić, gdyż do perfekcji opanował on sztukę ukrywania pieniędzy. Przepisywanie majątku na żonę to w porównaniu czysta amatorszczyzna.

Tropieniem finansowych tajemnic Putina zajął się Aleksiej Nawalny, który za woje publikacje skończył w kolonii karnej. Rosyjski opozycjonista zdradził, że do prezydenta Rosji należy ogromny pałac nad Morzem Czarnym, niedaleko miasta Gelendżyk. Jego wartość oszacowano na 1,2 mld dolarów, czyli prawie 5 mld zł. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Majątek Putina. Nawet 200 mld dolarów ukryte pośród znajomych polityka

Najbogatszy człowiek na świecie, Elon Musk, przekroczył w 2021 roku barierę 200 mld dolarów. Na tyle w 2018 roku w wyniku śledztwa dziennikarskiego oszacowano majątek prezydenta Rosji Władimira Putina, który oficjalnie zaliczył się do lepiej sytuowanej klasy średniej. Świadczy o tym przeciętne mieszkanie i stary samochód zadeklarowany w oświadczeniu majątkowym. Obraz burzy nieco milion złotych zdeponowanych na koncie, co przy oficjalnych zarobkach wynoszących około 500 000 zł rocznie może budzić lekkie zdziwienie.

W rzeczywistości prezydent Rosji ma dysponować majątkiem większym milion razy. Oficjalnie go nie posiada, gdyż właścicielami są jego bliscy znajomi. W praktyce jednak wszystko należy do Putina. Dużą rolę w ujawnieniu sieci powiązań wykorzystywanej do ukrywania majątku miał Aleksiej Nawalny. To on wykazał, że oficjalnie znajdujący się na stanie służb specjalnych pałac wart 5 mld zł to w istocie posiadłość Putina.

Powołana przez Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją przeanalizowała ponad 100 000 transakcji bankowych związanych z domniemanymi pieniędzmi Putina. Środki, zgodnie z wnioskami, trafiają na przechowanie do osób, które prezydent Rosji zna od dawna. Po publikacji Nawalnego o pałacu jego właścicielem obwołał się Arkadij Rotenberg, rosyjski biznesmen uważany za przyjaciela Putina. Ma to potwierdzać używany przez polityka schemat lokowania majątku w znajomych.

Inne przykłady, wyśledzone między innymi w głośnych Panama Papers, to między innymi przekazanie Swietłanie Kriwonogich (uznawanej za matkę nieślubnej córki Putina) 4 mln dolarów na zakup apartamentu w Monako, czy lokowanie środków w Siergieju Rolduginie, „skromnym wiolonczeliście”, którego roczne dochody miały wynosić ponad 8 mln dolarów. Takich znajomych Putin ma mieć całą siatkę.

Wartość ukrytego w ten sposób majątku szacowana jest według różnych źródeł na 70-200 mld dolarów. Jak Putin miałby zgromadzić tak zawrotną kwotę? Pobierając swoiste myto od transferów ropy i gazu. Na sprzedaży surowców Rosja zarabia krocie, z których część ma spijać Putin z pomocą stworzonych przez siebie oligarchów.

Z ustaleń aktywistów wynika chociażby, że prezydent Rosji ma posiadać 58 samochodów. Tylko jeden z nich, ten na pokaz, to Łada. Putiin ma też posiadać małą flotyllę jachtów, z których część miał otrzymać w prezencie od oligarchów.

Gdy remontowany w Hamburgu 82-metrowy jacht „Graceful” został w styczniu wycofany z niemieckich wód terytorialnych natychmiast pojawiły się podejrzenia, że to chęć uniknięcia przez Putina potencjalnej konfiskaty w ramach sankcji grożących za zaatakowanie Ukrainy.

RadioZET.pl/Business Insider Polska/Onet.pl