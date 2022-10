Maksymalne stawki rachunków za prąd. Znamy szczegóły projektu

Prąd będzie drożał, a konsument będzie miał zagwarantowaną cenę maksymalną – wynika z projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Maksymalne ceny prądu

Ceny energii rosną nieprzerwanie od niemal roku. Wojna w Ukrainie i odcięcie się od surowców z Rosji postawiła europejskie rządy przed koniecznością poszukiwania alternatywnych źródeł surowców, przez co ceny tym mocniej wzrosły. Ustawodawca uzasadnia potrzebę interwencji sytuacją gospodarstw domowych, których być może lada moment nie będzie stać na opłacenie rachunków za prąd i ciepło. Mowa także o podmiotach użyteczności publicznej: szkołach, szpitalach czy placówkach opiekuńczych, a także o przedsiębiorcach, którzy stanęli przed wizją bankructwa.

„W celu zminimalizowania ryzyka podwyżek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli oraz prawidłowego funkcjonowania ww. podmiotów wrażliwych i tym samym zagwarantowania konstytucyjnych praw obywateli w zakresie ochrony zdrowia, dostępu do edukacji, wspierania rodziny i osób niepełnosprawnych przez zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, proponuje się rozwiązania osłonowe umożliwiające podejmowanie działań łagodzących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej w 2023 r.” – czytamy w opisie projektu.

Ceny mają być zamrożone po zużyciu prądu na odgórnie określonym poziomie. Zmiany zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną, tzw. cena maksymalna na określonym poziomie 785 zł/MWh (lub 699 zł/MWh w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych).

Ustawa nakłada na dostawców obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. za zużycie energii elektrycznej do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90 proc. zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Gospodarstwa domowe korzystać będą z ceny maksymalnej powyżej limitów 2/2,6/3 MWh.

RadioZET.pl