Maląg: apelujemy do seniorów, aby nie wypełniali wniosków o 14. emeryturę

- Trwają wypłaty 14. emerytury, dlatego apelujemy do seniorów, aby w terminie wypłaty emerytury lub renty nie składali żadnych wniosków o wypłatę. 14. emerytura trafi automatycznie na konto lub przyniesie ją listonosz - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

14. emerytura wypłacana jest od 25 sierpnia. Łącznie przelewy realizowane będą w 7 różnych terminach. Do seniorów, którzy nie otrzymali jeszcze świadczenia, zgłaszają się oszuści próbujący przekonywać, że do otrzymania „czternastki” konieczne jest wypełnienie specjalnego wniosku. Oferują „pomoc” w jego wypełnieniu, licząc na zdobycie danych osobowych, które następnie można będzie wykorzystać do wyłudzenia kredytu.

Minister Maląg poinformowała, że przypadki oszustw i wyłudzeń pieniędzy od seniorów są „coraz częstsze”. Stąd kampania informacyjna skierowana do seniorów, mająca uchronić osoby starsze przed utratą pieniędzy.

14. emerytura. „Coraz częstsze przypadki oszustw”

Z danych docierających do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że przestępcy zintensyfikowali działania i do prób wyłudzeń – po części niestety udanych – dochodzi coraz częściej.

- Dlatego apelujemy do seniorów, aby w terminie wypłaty emerytury lub renty nie składali żadnych wniosków o wypłatę 14. emerytury. Tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych i organy emerytalno-rentowe są w pełnej gotowości i świadczenia w tym momencie trafiają na konta lub przyniesie je listonosz, w zależności od naszej decyzji - podkreśliła Maląg.

- Jesteśmy zobowiązani do pomocy w ramach solidarności pokoleniowej, w tym trudnym czasie, po czasie pandemii, w czasie trwającej wojny na Ukrainie (...). Nie możemy pozwolić na to, żeby inne osoby, które są nieuczciwe, na tym zarabiały. Dlatego jeszcze raz apeluję nie wypełniamy żadnych wniosków - powiedziała minister rodziny.

14. emerytura wypłacana jest z urzędu i jest dodawana do podstawowego świadczenia. Terminy wypłat „czternastki” to 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września 2022 roku. 14. emerytura zostanie wypłacona około 9 mln osób. Dodatkowe świadczenie ma być w podstawowej wersji równe emeryturze minimalnej, wynoszącej 1338,44 zł. „Czternastka” została zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że zostanie pomniejszona tylko o składkę zdrowotną. Na rękę przysługiwać więc będzie kwota netto w wysokości 1217,98 zł.

RadioZET.pl/PAP