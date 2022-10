Maląg o dodatkowym świadczeniu dla emerytów. „Taka decyzja została podjęta”

14. emerytura w 2023 roku będzie na poziomie minimalnej emerytury. Zgodnie z zapowiedzianą przez rząd waloryzacją, wzrośnie ona do 1588,44 zł brutto. Premier od razu przyznał, że z powodu rosnącej inflacji świadczenia wzrosną zapewne jeszcze bardziej – ekspert emerytalny wyliczył dla RadioZET.pl, ile finalnie mogą wynieść podwyżki. Jak to wpłynie na wysokość 14. emerytury?

14. emerytura w 2023 roku. „Poczekamy, bo pracujemy nad ustawą”

Wysoka waloryzacja wynikająca z rekordowej inflacji to za mało, żeby uchronić seniorów przed drożyzną. Dodatkowym wsparciem ma być wypłacana wszystkim emerytom i rencistom „trzynastka” oraz trafiająca do Polaków z niższymi świadczeniami „czternastka”. Obie ponadprogramowe emerytury mają wrócić w 2023 roku – w przypadku tej drugiej nie wiadomo jednak jeszcze do końca, na jakich zasadach będzie wypłacana. Pojawi się jednak na pewno - Marlena Maląg podkreśliła w „Sygnałach Dnia” Programu I Polskiego Radia, że „taka decyzja została podjęta”.

- 14. emerytura będzie na poziomie minimalnej emerytury. Jeśli minimalna emerytura w przyszłym roku będzie wynosiła 1588 zł brutto, to również na tym poziomie będzie 13. emerytura, a także 14. emerytura. Ale co do ostatecznego kształtu 14. emerytury jeszcze chwilę poczekamy, bo pracujemy nad ustawą – zastrzegła minister rodziny i polityki społecznej.

Nowa stawka emerytury minimalnej wynika z przyjęcia waloryzacji procentowo-kwotowej i gwarantowania wzrostu świadczenia o minimum 250 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu emerytura minimalna wzrośnie o 19,3 procent, a więc zauważalnie wyżej, niż obecnie przyjęta stawka waloryzacji. Niepewność Marleny Maląg co do ostatecznej wysokości emerytury minimalnej może być znaczącą, gdyż bardziej może wzrosnąć w przypadku wybuchu inflacji i przełożeniu jej na waloryzację wyższą niż 19,3 procent bądź też podwyższeniu gwarantowanej kwoty podwyżki.

Data wypłaty 14. emerytury nie została jeszcze ustalona i zostanie zapisana w ustawie. - Najprawdopodobniej będziemy przygotowywać ustawę tak, żeby wypłata była tak jak w tym roku – stwierdziła Maląg. Świadczenia zaczęły trafiać do seniorów pod koniec sierpnia, wypłaty były kontynuowane także we wrześniu.

Nie wiadomo też jeszcze, czy zmieniony zostanie próg dochodowy. W 2022 roku pełną kwotę czternastek otrzymali seniorzy, których świadczenie podstawowe nie przekroczyła 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka była zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, a emeryci otrzymujący więcej niż 4188,44 zł na „czternastkę” już się nie załapali.

RadioZET.pl/PAP