Maląg: tworzenie stabilnej polityki senioralnej wyzwaniem. Co z 13. i 14. emeryturą?

14. emerytura ma zostać już na stałe – obiecał Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami. Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, powiedziała Radiu ZET że sytuacja budżetu jest trudna i nie będzie się zgadzać na „przedwyborcze rozdawnictwo”. Podczas konferencji zorganizowanej przez ZUS z okazji Dnia Seniora Marlena Maląg powiedziała, że „wciąż jest wiele wyzwań”, jeśli chodzi o zapewnienie emerytom i rencistom godnego życia.

13. i 14. emerytury wrócą w 2023. Ale „wciąż jest wiele wyzwań”

Minister Maląg wskazała, że polityka senioralna oparta jest na dwóch filarach: wsparciu finansowym i wsparciu aktywności osób starszych. W przygotowywanej ustawie o aktywizacji zawodowej znalazło się świadczenie nazwane przez media „1800 plus” – takie dofinansowanie wypłaty otrzymać będą mogli przedsiębiorcy, którzy zatrudnią seniorów z osiągniętym wiekiem emerytalnym.

Nie wszyscy emeryci mogą jednak ratować się pracą. Im pomóc mają dodatkowe świadczenia, takie jak 13. i 14. emerytura. Czy jednak w dobie trudnej sytuacji budżetowej seniorzy będą mogli dalej liczyć na ich wypłatę?

- 13. emerytura w przyszłym roku będzie wypłacona po raz piąty, 14. emerytura będzie świadczeniem, które jest na stałe. Ustawa jest przygotowywana – uspokoiła seniorów minister Maląg. Szefowa MRiPS zapewniła przy tym, że polityka rządu polegająca na systematycznym podwyższaniu świadczeń będzie realizowana. Obowiązek waloryzacji oraz sposób waloryzacji zapisany jest w ustawie, minister obiecała więc tak naprawdę, że będzie przestrzegać prawa.

- Tworzenie konsekwentnej, stabilnej polityki senioralnej to jest wyzwanie. Oczywiście robimy to krokami wprowadzając godną waloryzacją, co przekłada się na wzrost świadczeń – stwierdziła minister. Najniższe wynagrodzenia wzrosną bardziej, niż wynikałoby z przyjętego wskaźnika: minimalna podwyżka wynosić ma 250 zł brutto.

Za kogo emerytom żyło się lepiej – za PO, czy za PiS? Żeby to sprawdzić, stworzyliśmy Indeks Koszyka Dudy i sprawdziliśmy, na ile takich zestawów wystarczało najniższe i średnie świadczenie w 2015 roku, a na ile w 2022. Wyniki wielu seniorów mogą poważnie zaskoczyć.

RadioZET.pl/PAP