Maląg zapowiedziała „uporządkowanie systemu emerytalnego”. Co z 14. emeryturą?

- Szacujemy, że będzie to około 14 procent, być może więcej – stwierdziła minister rodziny i polityki społecznej indagowana w sprawie waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku. Uspokoiła także seniorów: „14. emeryturę też planujemy wypłacać”.

14. emerytura zostaje na 2023 rok. Dotychczasowe deklaracje rządu potwierdziła Marlena Maląg. - Świadczenia będą kontynuowane, bo przede wszystkim jest taka potrzeba. 13. emerytura będzie wypłacana. 14. emeryturę też planujemy wypłacać – stwierdziła szefowa MRiPS.

Z poprzednich informacji wynikało, że 14. emerytura zostanie wprowadzona na stałe, ale jako świadczenie jednorazowe. Oznacza to, że decyzja o wypłacie świadczenia będzie podejmowana niezależnie w każdym kolejnym roku, biorąc pod uwagę sytuację finansową emerytów i rencistów i możliwości budżetu.

14 procent waloryzacji i 14. emerytura. Zapowiedzi Maląg na 2023 rok

Inflacja liczona rok do roku sięgnęła w sierpniu 16,1 procent. Ceny podstawowych produktów spożywczych rosły nawet szybciej. Rząd co prawda zapowiedział zamrożenie cen energii elektrycznej na 2023 rok, jednak koszt życia znacznie wzrósł. Przeprowadzana co roku waloryzacja ma zapewnić świadczeniom otrzymywanym przez seniorów utrzymanie siły nabywczej.

- Ostateczną wielkość waloryzacji rent i emerytur poznamy dopiero w lutym, gdy znany będzie wskaźnik średniorocznej inflacji za 2022 rok. Szacujemy, że będzie to około 14 procent, być może więcej – zadeklarowała Marlena Maląg. To znaczna zmiana w stosunku do wcześniejszych wypowiedzi, w których przedstawiciele rządu mówili, że emerytury wzrosną nie więcej niż o 10 procent.

Minister rodziny zapowiedziała ponadto, że w przyszłym roku nastąpi „uporządkowanie systemu emerytalnego rolników, żeby waloryzacje były równe, tak jak w systemie powszechnym”. Może to być krok na drodze do unifikacji systemów prowadzonych przez ZUS i KRUS.

Maląg nie wypowiedziała się na temat ewentualnej wypłaty 15. emerytury. O możliwości utworzenia kolejnego świadczenia mówił prezydent Andrzej Duda, a w rządzie miały toczyć się już dyskusje na temat ewentualnych środków, z których „piętnastka” miałaby zostać wypłacona.

Drożyzna w sklepach staje się coraz bardziej dotkliwa dla wszystkich grup społecznych. „Towarem luksusowym” staje się mleko, które drożeje z miesiąca na miesiąc. Zagrożone są także obchody Wszystkich Świętych – zniczy może zabraknąć, gdyż koszty produkcji stały się zbyt wysokie.

RadioZET.pl/PAP/TVP Info