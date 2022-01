Mały ZUS plus pozwoli zmniejszyć nieco składki na ubezpieczenia społeczne. Choć rozwiązanie to opłaci się przedsiębiorcom, to i tak nie unikną oni składki zdrowotnej, rozliczanej według nowych zasad, które wprowadził Polski Ład.

Składki na ZUS mogą być niższe. Tylko do 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o Mały ZUS plus. Taka preferencja pozwoli przedsiębiorcom zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem biznesu. Jest jednak kilka warunków.

- W Polsce działa prawie 3 mln firm, z czego 327 tys. prowadzących je osób korzysta z Małego ZUS plus. Przedsiębiorcy, którzy chcą dopiero w tym roku zacząć korzystać z tej ulgi, powinni to zgłosić to w ZUS do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą tego zgłaszać ponownie - wyjaśniła Iwona Matis-Kowalska, rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku.

Mały ZUS plus 2022. Kryteria, zasady, wnioski

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. To właśnie ta składka pochłonie najwięcej pieniędzy z naszych portfeli po wejściu w życie Polskiego Ładu, który zlikwidował możliwość jej odliczenia w PIT.

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenia społeczne i nie korzystali wcześniej z tej ulgi, muszą zgłosić się do urzędu najpóźniej 31 stycznia 2022 roku. Z kolei wszyscy zainteresowani muszą dodatkowo złożyć dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 20 lutego.

Mowa o formularzach ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 r. z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

RadioZET.pl/ZUS