Mark Zuckerberg stracił pół biliona dolarów. Zamiana Facebooka na Metę była błędem

Mark Zuckerberg raczej nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych pod względem biznesowym. Już na początku lutego pisaliśmy, że Facebook tylko w jeden dzień stracił równowartość dwóch budżetów Polski.

Kilka dni później wypłynęła informacja, że z zarządu Mety odchodzi Peter Thiel, jedna z najważniejszych osób odpowiedzialnych za sukces Facebooka. Pierwszy inwestor popularnej platformy chce zaangażować się w politykę.

Zamiana Facebooka na Metę była błędem. Mark Zuckerberg stracił pół biliona dolarów. Co poszło nie tak?

Facebook został wcielony do spółki Meta Platforms, jednak nie poprawiło to jego notowań finansowych. Od momentu sierpniowego szczytu, firma straciła 500 mld dolarów wartości rynkowej. Serwis Intelligencer podkreśla, że jest to największy spadek w historii platformy, która była wcześniej szóstą największą spółką pod względem kapitalizacji, a dzisiaj nie łapie się do pierwszej dziesiątki.

Skutki są tak złe, że Meta – niegdyś szósta co do wielkości firma na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej – wypadła z pierwszej dziesiątki, poniżej dwóch producentów chipów komputerowych – Berkshire Hathaway Warrena Buffetta i chińską firmę e-commerce Tencent WP

Co jest powodem niższych zysków? Facebook przez lata był bezkonkurencyjny pod względem śledzenia reklam. Unikatowy system przynosił firmie olbrzymie przychody. Z biegiem czasu jednak został zneutralizowany przez gigantów technologicznych. Jednym z nich jest Apple, który daje możliwość zablokowania na swoim telefonie oprogramowania śledzącego z zewnątrz. Nad podobną opcją pracuje Google w odniesieniu do systemu Android.

Dodatkowym problemem dla spółki są awarie, które potrafią kosztować firmę krocie. Na przykład przestój w działaniu Facebooka w październiku 2021 roku kosztował Marka Zuckerberga 7 mld dolarów.

RadioZET.pl/WP/Intelligencer