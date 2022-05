Matka niepłacąca alimentów to rzadkość. „To kobiety pracują za dwoje”

Słowo alimenciarz zwykle odnosi się do mężczyzn, którzy nie biorą udziału w wychowaniu dziecka w aspekcie finansowym. Jak pokazuje raport BIG InfoMonitor kobiety także zalegają z alimentami, ale w przeważającej większości to na ich barkach spoczywa ciężar finansowy wychowania dziecka.

„Dzień Matki nie dla wszystkich jest okazją do radosnego świętowania” – czytamy w raporcie BIG InfoMonitor na temat długów alimentacyjnych. Ojców niewywiązujących się ze zobowiązań finansowych jest znacznie więcej niż matek. Rekordzista zalega z uiszczeniem 719 tys. zł.

Alimenciarki to rzadkość. Ile matek nie płaci pieniędzy na dziecko?

Jeśli w przypadku rozwodu dziecko pozostaje pod opieką ojca, to wówczas na matce spoczywa obowiązek alimentacyjny. Choć zwykle role są odwrócone, to w przypadku kobiet nie brakuje dłużniczek unikających wkładu finansowego w wychowanie dziecka.

CORAZ WIĘCEJ ROZWODÓW Garść danych BIG InfoMonitor W ciągu dekady od 2011 do 2021 liczba osób rozwiedzionych wzrosła o połowę. Jak wynika ze spisu powszechnego jest ich obecnie 2,44 mln wobec 1,63 mln 10 lat wcześniej. Gdy w 2011 na 11 mężatek i żonatych przypadała jedna osoba rozwiedziona, teraz jest to jedna osoba na siedem znajdujących się w związkach - stwierdzono.

Wśród niemal 264 tys. dłużników alimentacyjnych, którzy winni są łącznie 11,4 mld zł, matki stanowią jedynie 6 proc., a ich zaległości to niecałe 4 proc. tej sumy.

Znacznie więcej matek stoi po drugiej stronie barykady. Jak wynika z danych zgromadzonych przez BIG InfoMonitor – do Rejestru Dłużników zgłoszonych zostało już 248 tys. ojców. Ich długi z tego tytułu wynoszą niemal 11 mld zł. Rekordzista winien jest 719 tys. zł. Statystyczny alimenciarz jest zatem mężczyzną. Jego wiek to od 35 do 54 lat, a miejsce zamieszkania to Śląsk i Mazowsze. Zwykle dług takiego mężczyzny to około 40 tys. zł.

Jak podkreśla Halina Kochalska, ekspertka BIG InfoMonitor, dłużnicy są w stanie zrobić wiele, by uniknąć opłaty na dziecko. – Często ukrywają się w szarej strefie – mówiła ekspertka. Wówczas ich faktyczne dochody pozostają tajemnicą.

RadioZET.pl/BIG InfoMonitor