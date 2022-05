McDonalds 3 maja. Czy restauracje są otwarte?

Majówka to kilka wolnych dni na początku miesiąca, w których Polacy świętują Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy (1 maja), Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (2 maja) i uchwalenie Konstytucji 3 maja. Wiele osób zastanawia się, czy ostatniego dnia długiego weekendu zrobią zakupy w jednej z najpopularniejszych restauracji, serwujących dania fast foodowe.

Wszystkie restauracje McDonald’s pozostają otwarte 3 maja. Jedyne punkty, do których może być w tym dniu utrudniony lub niemożliwy dostęp to restauracje zlokalizowane w centrach handlowych. Sieć nie ustaliła odgórnie godzin otwarcia lokali w tym dniu, ponieważ do tego maja prawo właściciele poszczególnych restauracji.

Na stronie internetowej sieci można znaleźć informację, że w większości polskich miast lokale zostaną otwarte 3 maja 2022 roku o godz. 07:00 i będą działać do północy. Warto jednak sprawdzić godziny pracy konkretnych punktów, zanim się do nich wybierzemy w celu zrobienia zamówienia.

